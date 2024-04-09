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  4. ВИДЕО. Лунин пропустил два шедевра. Ман Сити шокировал Реал во втором тайме
Лига чемпионов
09 апреля 2024, 23:40 | Обновлено 10 апреля 2024, 00:08
1533
0

ВИДЕО. Лунин пропустил два шедевра. Ман Сити шокировал Реал во втором тайме

Голы забили Гвардиол и Фоден

09 апреля 2024, 23:40 | Обновлено 10 апреля 2024, 00:08
1533
0
ВИДЕО. Лунин пропустил два шедевра. Ман Сити шокировал Реал во втором тайме
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 9 апреля, проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

В составе «Реала» сегодня вышел украинский вратарь Андрей Лунин.

На 66-й минуте «Манчестер Сити» сравнял счет в матче – 2:2. Автором гола стал Фил Фоден, шедеврально пробивший издалека и не оставивший шансов Лунину. На 71-й минуте гости вышли вперед, шедевральный удар вышел у центрбека Йошко Гвардиола.

ВИДЕО. Лунин пропустил два шедевра! Ман Сити шокировал Реал во втором тайме

ГОЛ! Фоден, 66 мин, 2:2

ГОЛ! Гвардиол, 71 мин, 2:3

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Реал Мадрид Манчестер Сити Андрей Лунин видео голов и обзор Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити Фил Фоден Йошко Гвардиол
Источник Sport.ua
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