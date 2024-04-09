Во вторник, 9 апреля, проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

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Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

В составе «Реала» сегодня вышел украинский вратарь Андрей Лунин.

На 66-й минуте «Манчестер Сити» сравнял счет в матче – 2:2. Автором гола стал Фил Фоден, шедеврально пробивший издалека и не оставивший шансов Лунину. На 71-й минуте гости вышли вперед, шедевральный удар вышел у центрбека Йошко Гвардиола.

ВИДЕО. Лунин пропустил два шедевра! Ман Сити шокировал Реал во втором тайме

ГОЛ! Фоден, 66 мин, 2:2

ГОЛ! Гвардиол, 71 мин, 2:3