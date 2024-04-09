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Лига чемпионов
09 апреля 2024, 23:03 | Обновлено 09 апреля 2024, 23:25
2165
0

Гвардиола признался, почему Де Брюйне не играет против Реала

У бельгийца проблемы со здоровьем

09 апреля 2024, 23:03 | Обновлено 09 апреля 2024, 23:25
2165
0
Гвардиола признался, почему Де Брюйне не играет против Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Во вторник, 9 апреля, проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

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Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. После первого тайма «сливочные» побеждают со счетом 2:1.

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола признался, почему звездный полузащитник «горожан» Кевин де Брюйне начал матч на скамье для запасных.

«Кевин плохо себя чувствует. Когда мы приехали, в раздевалке его начало тошнить и он сказал мне, что не готов», – рассказал Гвардиола.

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Кевин де Брюйне Жузеп Гвардиола Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити
Источник Фабрицио Романо
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