ВИДЕО. Феерический ответ! Реал забили дважды Ман Сити за две минуты
Голы забивали Камавинга и Родриго
Во вторник, 9 апреля, проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».
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Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
В составе «Реала» сегодня вышел украинский вратарь Андрей Лунин.
Уже на второй минуте «Реал пропустил. Со штрафного забил Бернарду Силву. Однако сначала «сливочные» сравняли счет усилиями Эдуардо Камавинги на 12-й минуте, а на 14-й Родриго вывел «галактикос» вперед.
ВИДЕО. Феерический ответ Реала! Галактикос забили дважды в две минуты
ГОЛ! Комавинга, 12 мин, 1:1
ГОЛ! Родриго, 14 мин, 2:1
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