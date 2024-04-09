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Лига чемпионов
09 апреля 2024, 22:23 | Обновлено 09 апреля 2024, 22:46
1163
0

ВИДЕО. Феерический ответ! Реал забили дважды Ман Сити за две минуты

Голы забивали Камавинга и Родриго

09 апреля 2024, 22:23 | Обновлено 09 апреля 2024, 22:46
1163
0
ВИДЕО. Феерический ответ! Реал забили дважды Ман Сити за две минуты
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 9 апреля, проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

В составе «Реала» сегодня вышел украинский вратарь Андрей Лунин.

Уже на второй минуте «Реал пропустил. Со штрафного забил Бернарду Силву. Однако сначала «сливочные» сравняли счет усилиями Эдуардо Камавинги на 12-й минуте, а на 14-й Родриго вывел «галактикос» вперед.

ВИДЕО. Феерический ответ Реала! Галактикос забили дважды в две минуты

ГОЛ! Комавинга, 12 мин, 1:1

ГОЛ! Родриго, 14 мин, 2:1

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Реал Мадрид Манчестер Сити Бернарду Силва Андрей Лунин Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити видео голов и обзор Родриго Гоес Эдуардо Камавинга
Источник Sport.ua
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