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Лига чемпионов
09 апреля 2024, 22:17 | Обновлено 09 апреля 2024, 23:00
493
0

ВИДЕО. Точно в дальний угол. Букайо Сака открыл счет для Арсенала

Первый матч 1/4 финала ЛЧ проходит в Лондоне на стадионе «Эмирейтс»

09 апреля 2024, 22:17 | Обновлено 09 апреля 2024, 23:00
493
0
ВИДЕО. Точно в дальний угол. Букайо Сака открыл счет для Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

9 апреля в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Арсенал» Лондон и «Бавария» Мюнхен.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч проходит в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

На 12-й минуте Букайо Сака точным ударом в дальний угол вывел Арсенал вперед в игре с Баварией (1:0).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Арсенала и Баварии

ГОЛ! 1:0. Букайо Сака, 12 мин

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Арсенал Лондон Бавария видео голов и обзор Лига чемпионов Арсенал - Бавария Букайо Сака
Источник Sport.ua
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