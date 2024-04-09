ВИДЕО. Точно в дальний угол. Букайо Сака открыл счет для Арсенала

9 апреля в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Арсенал» Лондон и «Бавария» Мюнхен.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч проходит в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

На 12-й минуте Букайо Сака точным ударом в дальний угол вывел Арсенал вперед в игре с Баварией (1:0).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Арсенала и Баварии

ГОЛ! 1:0. Букайо Сака, 12 мин