Лига чемпионов09 апреля 2024, 22:17 | Обновлено 09 апреля 2024, 23:00
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ВИДЕО. Точно в дальний угол. Букайо Сака открыл счет для Арсенала
Первый матч 1/4 финала ЛЧ проходит в Лондоне на стадионе «Эмирейтс»
09 апреля 2024, 22:17 | Обновлено 09 апреля 2024, 23:00
493
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9 апреля в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Арсенал» Лондон и «Бавария» Мюнхен.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый матч проходит в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
На 12-й минуте Букайо Сака точным ударом в дальний угол вывел Арсенал вперед в игре с Баварией (1:0).
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Арсенала и Баварии
ГОЛ! 1:0. Букайо Сака, 12 мин
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