ВИДЕО. Ошибка Лунина? Силва перехитрил украинца и забил Реалу на 2-й мин
Бернарду Силва забил со штрафного
Во вторник, 9 апреля, проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».
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Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
В составе «Реала» сегодня вышел украинский вратарь Андрей Лунин.
Уже на второй минуте «Реал» пропустил. Со штрафного забил Бернарду Силва, который пробил в ближний угол ворот со штрафного и перехитрил Лунина.
ВИДЕО. Ошибка Лунина? Реал пропустил со штрафного уже на 2-й минуте
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