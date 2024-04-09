ВИДЕО. Ошибка Лунина? Силва перехитрил украинца и забил Реалу на 2-й мин

Во вторник, 9 апреля, проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

В составе «Реала» сегодня вышел украинский вратарь Андрей Лунин.

Уже на второй минуте «Реал» пропустил. Со штрафного забил Бернарду Силва, который пробил в ближний угол ворот со штрафного и перехитрил Лунина.

ВИДЕО. Ошибка Лунина? Реал пропустил со штрафного уже на 2-й минуте