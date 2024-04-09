Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ошибка Лунина? Силва перехитрил украинца и забил Реалу на 2-й мин
Лига чемпионов
09 апреля 2024, 22:13 | Обновлено 09 апреля 2024, 22:43
3030
3

ВИДЕО. Ошибка Лунина? Силва перехитрил украинца и забил Реалу на 2-й мин

Бернарду Силва забил со штрафного

09 апреля 2024, 22:13 | Обновлено 09 апреля 2024, 22:43
3030
3
ВИДЕО. Ошибка Лунина? Силва перехитрил украинца и забил Реалу на 2-й мин
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Во вторник, 9 апреля, проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

В составе «Реала» сегодня вышел украинский вратарь Андрей Лунин.

Уже на второй минуте «Реал» пропустил. Со штрафного забил Бернарду Силва, который пробил в ближний угол ворот со штрафного и перехитрил Лунина.

ВИДЕО. Ошибка Лунина? Реал пропустил со штрафного уже на 2-й минуте

По теме:
ВИДЕО. Гарри Кейн с пенальти вывел Баварию вперед в Лондоне
ВИДЕО. Быстрая атака. Гнабри сравнял счет для Баварии в игре с Арсеналом
ВИДЕО. Феерический ответ! Реал забили дважды Ман Сити за две минуты
Бернарду Силва Реал Мадрид Манчестер Сити Андрей Лунин Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин пропустил второй самый быстрый гол в ворота Реала в ЛЧ на Бернабеу
Футбол | 09 апреля 2024, 22:18 0
Лунин пропустил второй самый быстрый гол в ворота Реала в ЛЧ на Бернабеу
Лунин пропустил второй самый быстрый гол в ворота Реала в ЛЧ на Бернабеу

Бернарду Силва вывел «Манчестер Сити» вперед уже на 2-й минуте встречи

Источник: Динамо финансово стимулирует соперников Шахтера. Известны суммы
Футбол | 09 апреля 2024, 20:17 18
Источник: Динамо финансово стимулирует соперников Шахтера. Известны суммы
Источник: Динамо финансово стимулирует соперников Шахтера. Известны суммы

«Шахтер» также стимулирует соперников киевлян

Ливерпуль договорился с новым тренером. Стало известно, кто заменит Клоппа
Футбол | 09.04.2024, 12:54
Ливерпуль договорился с новым тренером. Стало известно, кто заменит Клоппа
Ливерпуль договорился с новым тренером. Стало известно, кто заменит Клоппа
Анчелотти сказал вратарю Реала, что для него больше нет места в команде
Футбол | 09.04.2024, 19:46
Анчелотти сказал вратарю Реала, что для него больше нет места в команде
Анчелотти сказал вратарю Реала, что для него больше нет места в команде
Довбик признался руководству Жироны, где хочет играть в следующем сезоне
Футбол | 08.04.2024, 23:51
Довбик признался руководству Жироны, где хочет играть в следующем сезоне
Довбик признался руководству Жироны, где хочет играть в следующем сезоне
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Demid Romanchik
Ляп 
Ответить
+1
Виктор Войцеховский
Стенку нужно было ставить. В этом его ошибка. Без стенки было сложно реагировать, хотя и тут есть вопросы.
Ответить
+1
naverland
 Конечно его ошибка 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Досрочный финал, Луис Энрике против Барселоны и последний шанс Баварии
Досрочный финал, Луис Энрике против Барселоны и последний шанс Баварии
09.04.2024, 11:00 7
Футбол
Экс-капитан сборной Украины высказался о провокации Орье в сторону Зинченко
Экс-капитан сборной Украины высказался о провокации Орье в сторону Зинченко
08.04.2024, 13:01 14
Футбол
Голы в девятку и с центра поля. МЮ и Ливерпуль устроили яркий спектакль
Голы в девятку и с центра поля. МЮ и Ливерпуль устроили яркий спектакль
07.04.2024, 19:26 7
Футбол
Друг Милевского рассказал, чем Артем зарабатывает на жизнь
Друг Милевского рассказал, чем Артем зарабатывает на жизнь
08.04.2024, 15:52 6
Футбол
ПИППЕН – об отношениях с Джорданом: «Мне очень больно»
ПИППЕН – об отношениях с Джорданом: «Мне очень больно»
08.04.2024, 12:09 1
Баскетбол
Голкипер клуба УПЛ выбыл до конца года. Его заменили на 84-й минуте матча
Голкипер клуба УПЛ выбыл до конца года. Его заменили на 84-й минуте матча
08.04.2024, 21:35 1
Футбол
Жирона предложила украинской звезде новый контракт. Известен ответ
Жирона предложила украинской звезде новый контракт. Известен ответ
08.04.2024, 21:05 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем