Приватбанк окончательно выиграл дело у Суркисов на 350 миллионов долларов

27 марта 2024 года Верховный Суд Украины принял постановление, которым поставлена точка в длительном споре между шестью компаниями-нерезидентами, приближенными к семье Суркисов, и «Приватбанком», Минфином и Правительством Украины, которое было привлечено к участию в указанном деле в качестве третьего лица.

Министерству юстиции Украины, которое осуществляло защиту интересов Украины в лице Кабинета Министров, и «Приватбанку» удалось отстоять интересы Украины и не дать безосновательно взыскать с государства средства.

Суд кассационной инстанции удовлетворил кассационные жалобы КМУ и «Приватбанка». Соответствующее судебное решение отменяет решение судов первой и апелляционной инстанций об обеспечении иска по делу по иску компаний, приближенных к Суркисам, об обязательствах выполнения условий депозитных договоров.

В постановлении суд кассационной инстанции пришел к выводу, что по пересматриваемому делу примененные меры обеспечения иска являются фактически тождественными заявленным исковым требованиям об обязательстве выполнять условия соответствующих депозитных договоров и налагают на ответчиков большие обязательства, чем это было бы осуществлено при разрешении спора по существу в случае его удовлетворения.

Применение таких мер обеспечения иска, говорится в решении, в любом случае невозможно, поскольку такое обеспечение приводит к фактическому решению иска путем его удовлетворения без рассмотрения дела по существу.

Целью судебных исков было взыскание с государства почти 350 миллионов долларов США на основании применения судом мер обеспечения иска, то есть без принятия решения по существу спора, без рассмотрения дела.

Также истцы пытались любым способом принимать все меры по скорейшему исполнению постановления суда об обеспечении иска. Подтверждением этому является установление Печерским райсудом г. Киева порядка выполнения своего же постановления об обеспечении иска.

Однако благодаря четким, взвешенным и последовательным действиям Минюста и «Приватбанка» удалось защитить интересы государства и недопустить безосновательного взыскания значительной суммы средств.