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Украина. Премьер лига
09 апреля 2024, 21:56 |
96
0

Цифры и факты. Важнейшие события 23-го тура УПЛ

Sport.ua собрал самые важные цифры тура в статистическом разрезе

09 апреля 2024, 21:56 |
96
0
Цифры и факты. Важнейшие события 23-го тура УПЛ
ФК Шахтер

Наиболее важные цифры 23-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» берет верх над «Рухом» во всех 4-х играх на своем поле (мячи 9-1).

Горняки празднуют в общем 8-ю викторию кряду (мячи 20-5), а в родных стенах – 6-ю (мячи 17-5).

Тарас Степаненко проводит 500-й матч в клубной карьере (ЧУ – 355, КУ – 35, СК – 11, ЕК – 99).

Артем Бондаренко становится автором 30-го дубля сезона-2023/24. При этом первый его гол оказывается для «Шахтера» 1150-м домашним в чемпионатах Украины и 10-м в баталиях с «Рухом», а для самого Артема – 15-м во всех турнирах в рядах оранжево-черных.

10-й мяч в УПЛ в составе дончан забивает Александр Зубков.

«Рух», потерпевший первое поражение в весенней части сезона, завершает сразу три свои рекордные серии: победную общую из 4-х матчей и гостевую – из 3-х, а также беспроигрышную на чужих полях – из 5 (+3=2).

Таллес забивает первый мяч желто-черных в гостях у «Шахтера» – на 306-й минуте.

16-летний полузащитник «Руха» Мухаммад Джурабаев становится первым футболистом 2008 г. р., сыгравшим в УПЛ.

ФК Рух. Мухаммад Джурабаев

Беспроигрышная и голевая серии «Динамо» достигают 11 игр (+9=2).

Киевляне, впервые в этом сезоне поделившие очки с гостями, прерывают 5-матчевую победную и 12-матчевую безничейную (+9=3) серии в родных стенах. Последний раз бело-синие подписывали мировую на своем поле 22 апреля 2023 года – 1:1 с «Шахтером».

Завершается и домашняя сухая серия динамовцев – на 328-й минуте.

Андрей Ярмоленко, ставший автором 50-го гола бело-синих в УПЛ-2023/24, забивает 143-й мяч за «Динамо» (ЧУ – 105, КУ – 19, ЕК – 19) и, обойдя Максима Шацких, выходит на второе место в списке лучших бомбардиров киевлян за годы независимости.

50-й матч в динамовских рядах проводит Владислав Дубинчак (ЧУ – 35, КУ – 1, ЕК – 14).

Команды Юрия Вернидуба подписывают 80-ю мировую во всех турнирах (ЧУ – 69, КУ – 4, ЕК – 7), в том числе «Кривбасс» – 10-ю в УПЛ.

Даниэль Соса становится автором 700-го гола криворожцев в чемпионатах Украины.

На 299-й минуте завершается домашняя сухая серия бело-красно-черных.

«Ворскла» становится 3-м клубом после «Карпат» и «Днепра», сделавшим 100 ничьих на чужих полях.

Руслан Степанюк забивает 28-й мяч в УПЛ в рядах полтавчан и повторяет клубный рекорд, принадлежащий Ахмеду Янузи.

Личный антирекорд устанавливает «Днепр-1», обходящийся без побед на своем поле 4 матча подряд (=2-2). А еще одно клубное «достижение» днепряне повторяют, пропуская в родных стенах 5 игр кряду.

Команды Юрия Максимова подписывают 50-ю мировую в чемпионатах Украины.

«Заря» 70-й раз делит очки с хозяевами.

Богдан Бутко проводит 250-й матч в украинской карьере (ЧУ – 192, КУ – 10, ЕК – 15, СУ – 33), а Александр Сваток – 50-й в УПЛ в качестве капитана днепрян.

Алексей Гуцуляк становится автором 10-го гола «Днепра-1» во встречах с «Зарей», а Игорь Кирюханцев забивает 10-й мяч луганчан в гостевых баталиях с днепрянами.

«Полесье» одерживает 10-ю победу в чемпионатах Украины, а «Минай» терпит 50-е поражение.

Первую викторию в УПЛ на тренерском посту празднует Сергей Шищенко (в 3-й игре).

Луифер Эрнандес становится автором 1-го дубля житомирян в элитном дивизионе.

«Черноморец» реализовывает 7-й пенальти подряд.

Виталий Ермаков становится автором 30-го гола «моряков» в баталиях с александрийцами.

Подопечные Руслана Ротаня терпят 10-е поражение в этом сезоне.

«Колос» завершает 4-матчевую общую проигрышную серию, а «Металлист 1925» – «рекордную» 6-матчевую гостевую.

Ковалевцы подписывают 10-ю мировую в этом сезоне, а харьковчане – 20-ю в элитном дивизионе.

Ранжел на 347-й минуте прерывает домашний безголевой сериал «Колоса».

Желто-синие продлевают свои «рекордные» общую (=2-9) и гостевую (=3-8) безвыигрышные серии до 11 игр.

Обновляют «металлисты» и еще два личных «достижения», пропуская 16 матчей кряду, а на выезде – 11.

Андрей Борячук забивает 7-й мяч в УПЛ в рядах «Металлиста 1925» и становится единоличным рекордсменом клуба, обойдя Ростислава Русина.

«Верес» проводит 200-й поединок в элитном дивизионе.

Красно-черные повторют личный рекорд, реализовав 5-й пенальти подряд.

200-й матч в карьере проводит Евгений Паст (ЧУ – 188, КУ – 9, ЕК – 3).

«Оболонь» терпит 3-е кряду поражение на чужих полях (мячи 0-6).

Безголевая гостевая серия «пивоваров» достигает 402-х минут.

50-й матч в чемпионатах Украины проводят Денис Балан («Верес»), Валентин Рубчинский и Эдуард Сарапий (оба – «Днепр-1»), 1-й – Мухаммад Джурабаев и Клайвер Габриел (оба – «Рух»).

Во 2-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Владимир Маханьков («Кривбасс»).

ФК Динамо

105-й мяч в УПЛ забивает Андрей Ярмоленко, 30-й – Руслан Степанюк, 20-й – Артем Бондаренко (первый в ворота «Руха»), 10-й – Игорь Кирюханцев, 5-й – Николай Гайдучик, Денис Янаков (оба – «Верес») и Ранжел («Колос»), 1-й – Луифер Эрнандес (в 3-й игре) и Игорь Горбач (в 11-й).

В 3-й команде элиты открывает голевой счет Денис Янаков («Верес»), во 2-й – Александр Беляев («Александрия») и Ранжел («Колос»).

3-й матч подряд поражает ворота соперников Денис Устименко.

Игорь Горбач становится автором 80-го гола «джокеров» в этом сезоне.

2-й дубль в украинских чемпионатах делает Артем Бондаренко, 1-й – Луифер Эрнандес (в 3-й игре) и Денис Устименко (в 69-й).

6-й пенальти из 7 реализовывает Илья Путря, 3-й из 3-х – Денис Янаков.

Илья Путря становится автором 50-го гола с «точки» в УПЛ-2023/24.

1-ю красную карточку в чемпионатах Украины получает Мигел Кампуш (в 6-й игре).

50-й «горчичник» в этом сезоне зарабатывает для своей команды Ранжел («Колос»).

30-й раз назначает пенальти арбитр из Вишневого Денис Шурман.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

По теме:
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цифры и факты
Источник Sport.ua
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