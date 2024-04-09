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  4. Известен коэффициент на гол Холанда в ворота Лунина в суперматче грандов
Лига чемпионов
09 апреля 2024, 21:35 |
892
0

Известен коэффициент на гол Холанда в ворота Лунина в суперматче грандов

9 апреля «Реал» Мадрид сыграет против «Манчестер Сити» в первой игре 1/4 финала ЛЧ

09 апреля 2024, 21:35 |
892
0
Известен коэффициент на гол Холанда в ворота Лунина в суперматче грандов
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

9 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» и «Манчестер Сити».

Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин выйдет на поле с первых минут. В старте «горожан» появится звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд.

Букмекерские конторы предлагают поставить на гол Холанда в ворота Лунина с коэффициентом 2.30. Именно Эрлинг является наиболее вероятным автором как минимум одного забитого мяча. Дубль норвежца расценивается в 7.00, а хет-трик – в 30.0.

Кто забьет в матче Реал Мадрид – Манчестер Сити? Мнение букмекеров

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Андрей Лунин Реал Мадрид Манчестер Сити Эрлинг Холанд Реал - Манчестер Сити Лига чемпионов азарт котировки букмекеров
Источник Sport.ua
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