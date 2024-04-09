Известен коэффициент на гол Холанда в ворота Лунина в суперматче грандов

9 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» и «Манчестер Сити».

Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин выйдет на поле с первых минут. В старте «горожан» появится звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд.

Букмекерские конторы предлагают поставить на гол Холанда в ворота Лунина с коэффициентом 2.30. Именно Эрлинг является наиболее вероятным автором как минимум одного забитого мяча. Дубль норвежца расценивается в 7.00, а хет-трик – в 30.0.

Кто забьет в матче Реал Мадрид – Манчестер Сити? Мнение букмекеров