Не подведет коуча? Лунин сыграет в юбилейном матче для Анчелотти в ЛЧ
Итальянский тренер проведет 200-й матч в главном еврокубке
Во вторник, 9 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».
Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
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Этот матч для главного тренера «Реала» Карло Анчелотти станет особенным. Итальянский наставник проведет 200-й матч в Лиге чемпионом (114 побед), являясь главным тренером, что есть рекордом турнира. У наставника «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы – 167 матчей и 109 побед.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
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