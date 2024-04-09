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  4. Не подведет коуча? Лунин сыграет в юбилейном матче для Анчелотти в ЛЧ
Лига чемпионов
09 апреля 2024, 21:16 |
327
0

Не подведет коуча? Лунин сыграет в юбилейном матче для Анчелотти в ЛЧ

Итальянский тренер проведет 200-й матч в главном еврокубке

09 апреля 2024, 21:16 |
327
0
Не подведет коуча? Лунин сыграет в юбилейном матче для Анчелотти в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Во вторник, 9 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Этот матч для главного тренера «Реала» Карло Анчелотти станет особенным. Итальянский наставник проведет 200-й матч в Лиге чемпионом (114 побед), являясь главным тренером, что есть рекордом турнира. У наставника «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы – 167 матчей и 109 побед.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

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Жузеп Гвардиола Реал Мадрид Манчестер Сити Андрей Лунин Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити
Источник УЕФА
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