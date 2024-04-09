Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вратарь Колоса оценил слухи о переходе в Шахтер
Украина. Премьер лига
09 апреля 2024, 18:58 |
573
0

Вратарь Колоса оценил слухи о переходе в Шахтер

Кирилл Фесюн не хочет обсуждать трансферный вопрос

09 апреля 2024, 18:58 |
573
0
Вратарь Колоса оценил слухи о переходе в Шахтер
ФК Колос. Кирилл Фесюн

Вратарь «Колоса» Кирилл Фесюн не хочет комментировать трансферные слухи. По информации СМИ, игрок после завершения сезона перейдет в «Шахтер».

«Футболка «Колоса» – видите? Ничего не хочу читать про «Шахтер» или что-то такое. Я полностью в этой команде (в «Колосе» – прим), ничего не хочу читать в СМИ, ничего».

«У нас черная полоса, мы сконцентрированы на результате. Олимпиада? Конечно, я хочу туда попасть, представлять Украину на турнире», — сказал Фесюн.

В нынешнем сезоне 21-летний вратарь, чей контракт истекает в 2026 году, провел 22 матча и 10 раз отыграл на ноль.

По теме:
«Могли бы играть в Европе». Легенда Шахтера расхвалила Милевского и Алиева
Артур РУДЬКО: «Не жалею о переходе в Шахтер»
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 не сумел догнать Динамо и остается 4-м
Колос Ковалевка Шахтер Донецк Кирилл Фесюн
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент Десны признался, состоится ли возрождение клуба. Какие планы?
Футбол | 09 апреля 2024, 18:37 0
Президент Десны признался, состоится ли возрождение клуба. Какие планы?
Президент Десны признался, состоится ли возрождение клуба. Какие планы?

Владимир Левин высказался о последних новостях о возрождении команды

Досрочный финал, Луис Энрике против Барселоны и последний шанс Баварии
Футбол | 09 апреля 2024, 11:00 6
Досрочный финал, Луис Энрике против Барселоны и последний шанс Баварии
Досрочный финал, Луис Энрике против Барселоны и последний шанс Баварии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует четвертьфинальные матчи главного турнира Старого Света

Назван главный претендент на Золотой мяч. В рейтинге есть Роналду и Месси
Футбол | 09.04.2024, 00:47
Назван главный претендент на Золотой мяч. В рейтинге есть Роналду и Месси
Назван главный претендент на Золотой мяч. В рейтинге есть Роналду и Месси
УЕФА одобрил просьбу Реала на матч с Ман Сити. О чем просили «галактикос»?
Футбол | 09.04.2024, 10:45
УЕФА одобрил просьбу Реала на матч с Ман Сити. О чем просили «галактикос»?
УЕФА одобрил просьбу Реала на матч с Ман Сити. О чем просили «галактикос»?
Динамовец Ярмоленко на пороге грандиозного рекорда
Футбол | 09.04.2024, 12:09
Динамовец Ярмоленко на пороге грандиозного рекорда
Динамовец Ярмоленко на пороге грандиозного рекорда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Марк Уильямс сенсационно обыграл Ронни О'Салливана в финале в Манчестере
Марк Уильямс сенсационно обыграл Ронни О'Салливана в финале в Манчестере
08.04.2024, 06:30 6
Снукер
Голкипер клуба УПЛ выбыл до конца года. Его заменили на 84-й минуте матча
Голкипер клуба УПЛ выбыл до конца года. Его заменили на 84-й минуте матча
08.04.2024, 21:35 1
Футбол
Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ливерпуля, побед Арсенала и Ман Сити?
Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ливерпуля, побед Арсенала и Ман Сити?
08.04.2024, 12:00 1
Футбол
Милевский назвал команду, за которую никогда не будет болеть
Милевский назвал команду, за которую никогда не будет болеть
08.04.2024, 10:10 1
Футбол
Суркис предложил Милевскому работу в Динамо. Какую должность хочет Артем?
Суркис предложил Милевскому работу в Динамо. Какую должность хочет Артем?
08.04.2024, 12:01 18
Футбол
Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине
Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине
08.04.2024, 07:12 33
Футбол
ВИДЕО. Да он сошел с ума! Роналду получил красную и хотел ударить судью
ВИДЕО. Да он сошел с ума! Роналду получил красную и хотел ударить судью
09.04.2024, 00:31 10
Футбол
Роналду удалили, Аль-Хиляль обыграл Аль-Наср. Из-за Криштиану отменили гол
Роналду удалили, Аль-Хиляль обыграл Аль-Наср. Из-за Криштиану отменили гол
09.04.2024, 00:50 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем