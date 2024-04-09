Вратарь Колоса оценил слухи о переходе в Шахтер
Кирилл Фесюн не хочет обсуждать трансферный вопрос
Вратарь «Колоса» Кирилл Фесюн не хочет комментировать трансферные слухи. По информации СМИ, игрок после завершения сезона перейдет в «Шахтер».
«Футболка «Колоса» – видите? Ничего не хочу читать про «Шахтер» или что-то такое. Я полностью в этой команде (в «Колосе» – прим), ничего не хочу читать в СМИ, ничего».
«У нас черная полоса, мы сконцентрированы на результате. Олимпиада? Конечно, я хочу туда попасть, представлять Украину на турнире», — сказал Фесюн.
В нынешнем сезоне 21-летний вратарь, чей контракт истекает в 2026 году, провел 22 матча и 10 раз отыграл на ноль.
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