Сыграет ли Лунин? Известен стартовый состав Реала на суперматч с Ман Сити
Игра начнется в 22:00
Во вторник, 9 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».
Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
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Наставники обеих команд выбрали стартовый состав на этот матч. Украинский вратарь «галактикос» Андрей Лунин начнет поединок с первых минут.
Реал Мадрид: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Тчуамени, Менди, Кроос, Вальверде, Беллингем, Камавинга, Винисиус Жуниор, Родриго.
Манчестер Сити: Ортега, Аканджи, Стоунз, Рубен Диаш, Гвардиол, Ковачич, Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Фоден, Холанд.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
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