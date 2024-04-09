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Лига чемпионов
09 апреля 2024, 20:55 | Обновлено 09 апреля 2024, 21:18
3546
6

Сыграет ли Лунин? Известен стартовый состав Реала на суперматч с Ман Сити

Игра начнется в 22:00

09 апреля 2024, 20:55 | Обновлено 09 апреля 2024, 21:18
3546
6
Сыграет ли Лунин? Известен стартовый состав Реала на суперматч с Ман Сити

Во вторник, 9 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставники обеих команд выбрали стартовый состав на этот матч. Украинский вратарь «галактикос» Андрей Лунин начнет поединок с первых минут.

Реал Мадрид: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Тчуамени, Менди, Кроос, Вальверде, Беллингем, Камавинга, Винисиус Жуниор, Родриго.

Манчестер Сити: Ортега, Аканджи, Стоунз, Рубен Диаш, Гвардиол, Ковачич, Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Фоден, Холанд.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

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Реал Мадрид Манчестер Сити Андрей Лунин Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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OKs100
Вообще круто, 1/4 ЛЧ и играют два украинца.
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+1
Burevestnik
самое серьёзное испытание для Лунина за годы в Реале
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0
dimando560
Давай Андрюха, лише вперед!
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Первый Среди Равных
Нє, зіграє Пушкін мл*ть.
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0
Saar
Андрюха сьогодні покаже, чому Куртуа перший номер, а не він 🤣🤣🤣
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-4
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