Артур РУДЬКО: «Не жалею о переходе в Шахтер»

Бывший голкипер «Динамо» Киев Артур Рудько признался, что не жалеет о переходе в донецкий «Шахтер»:

«Я уже «Динамо» покинул пять лет назад, и я по сути играл там где-то полсезона только, может больше немного. Но да, с восьми лет был в структуре, прошел все ступени. Скажу честно, что на тот момент, когда поступало предложение, это не был тяжелый выбор для меня, потому что так сложились обстоятельства, я не жалею об этом.

Сразу согласился, потому что это уже был конец трансферного окна, я уже был на тот момент свободным агентом, и там был такой достаточно тяжелый период в моей жизни, непонимание моего будущего, и вообще футбола для меня. Поэтому выбор был достаточно легким на тот момент. Я очень счастлив, что оказался в «Шахтере».