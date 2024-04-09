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  4. Артур РУДЬКО: «Не жалею о переходе в Шахтер»
Украина. Премьер лига
09 апреля 2024, 18:28 |
493
2

Артур РУДЬКО: «Не жалею о переходе в Шахтер»

Голкипер «Шахтера» – о своем переходе в донецкий клуб

09 апреля 2024, 18:28 |
493
2
Артур РУДЬКО: «Не жалею о переходе в Шахтер»
ФК Шахтер. Артур Рудько

Бывший голкипер «Динамо» Киев Артур Рудько признался, что не жалеет о переходе в донецкий «Шахтер»:

«Я уже «Динамо» покинул пять лет назад, и я по сути играл там где-то полсезона только, может больше немного. Но да, с восьми лет был в структуре, прошел все ступени. Скажу честно, что на тот момент, когда поступало предложение, это не был тяжелый выбор для меня, потому что так сложились обстоятельства, я не жалею об этом.

Сразу согласился, потому что это уже был конец трансферного окна, я уже был на тот момент свободным агентом, и там был такой достаточно тяжелый период в моей жизни, непонимание моего будущего, и вообще футбола для меня. Поэтому выбор был достаточно легким на тот момент. Я очень счастлив, что оказался в «Шахтере».

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Артур Рудько Шахтер Донецк Динамо Киев
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 2
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c_a_p2
Гроші не пахнуть...
Ти ж майка а не голкіпер. Амінь чи піз...ц не знаю
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+1
LexХХХ
Нікудишній воротар☹️
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