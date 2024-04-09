Артур РУДЬКО: «Не жалею о переходе в Шахтер»
Голкипер «Шахтера» – о своем переходе в донецкий клуб
Бывший голкипер «Динамо» Киев Артур Рудько признался, что не жалеет о переходе в донецкий «Шахтер»:
«Я уже «Динамо» покинул пять лет назад, и я по сути играл там где-то полсезона только, может больше немного. Но да, с восьми лет был в структуре, прошел все ступени. Скажу честно, что на тот момент, когда поступало предложение, это не был тяжелый выбор для меня, потому что так сложились обстоятельства, я не жалею об этом.
Сразу согласился, потому что это уже был конец трансферного окна, я уже был на тот момент свободным агентом, и там был такой достаточно тяжелый период в моей жизни, непонимание моего будущего, и вообще футбола для меня. Поэтому выбор был достаточно легким на тот момент. Я очень счастлив, что оказался в «Шахтере».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua вместе с GGBET анонсирует четвертьфинальные матчи главного турнира Старого Света
Травмированного форварда «Полесья» ждет консультация
Ти ж майка а не голкіпер. Амінь чи піз...ц не знаю