Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский рассказал, возможен ли его переезд в минск:

«Вопрос о минске. Это трудный вопрос, потому что, мне кажется, здесь коротко и понятно можно ответить. И родители это понимают, и я это понимаю, что пока что мой переезд туда невозможен. Когда все это закончится, тогда можно поднимать этот вопрос. Пока что это без комментариев вообще».

Напомним, Артем Милевский является уроженцем минска, но в раннем возрасте получил гражданство Украины, что позволило ему выступать за сборную «сине-желтых».

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