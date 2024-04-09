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  4. Днепр-1 интересуется украинским нападающим с опытом игры в топ-лиге
Украина. Премьер лига
09 апреля 2024, 18:03 |
423
0

Днепр-1 интересуется украинским нападающим с опытом игры в топ-лиге

Владислав Супряга из «Динамо» может вернуться в СК

09 апреля 2024, 18:03 |
423
0
Днепр-1 интересуется украинским нападающим с опытом игры в топ-лиге
СК Днепр-1. Владислав Супряга

СК «Днепр-1» интересуется нападающим киевского «Динамо» Владиславом Супрягой, сообщает украинский комментатор и блогер Виктор Вацко.

По информации источника, информация о большой зарплате (35 тысяч евро в месяц) 24-летнего футболиста является ложной, поэтому «Днепр-1» финансово сможет себе позволить этот переход.

Ранее Супряга уже играл за спортклубовцев. На его счету 32 матча, 15 голов и 1 ассист в футболке «Днепра-1».

Во второй половине сезона 2021/22 Владислав выступал за итальянскую «Сампдорию», но появился на поле лишь в одном матче Серии А.

В этом сезоне Владислав Супряга провел 6 матчей (33 игровые минуты) за киевское «Динамо», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока молодежной сборной Украины в 800 тысяч евро.

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Источник Вацко Live
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