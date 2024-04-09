РОДРИ: «Мы ожидаем тяжелый матч против Реала»

Испанский полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала»:

«Конечно, у нас есть опыт прошлого сезона, но мы не думаем об этом. Мы сыграем с другим «Реалом», они играют по-другому, и каждый сезон отличается от предыдущего. Мы приезжаем сюда в одной из лучших форм, которые мы имели в этом сезоне... Мы достаточно хорошо знаем друг друга за последние несколько лет. Ожидаем, что это будет тяжелая игра.

Если я что-то попрошу у своих партнеров по команде, то это то, что они будут играть со спокойствием и хладнокровием. Мы являемся обладателями кубка и хотим снова выиграть его. Мы не можем себя запутывать: мы должны выложиться на полную... Мы должны быть достаточно смиренными, чтобы сделать больше».

Матч «Реал» Мадрид – «Манчестер Сити» состоится 9 апреля в 22:00 по киевскому времени.