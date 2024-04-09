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  4. Артета назвал день назначения тренером Арсенала самым счастливым в жизни
Англия
09 апреля 2024, 16:52 |
264
1

Артета назвал день назначения тренером Арсенала самым счастливым в жизни

Перед тем, как возглавить «канониров», специалист работал ассистентом Гвардиолы

09 апреля 2024, 16:52 |
264
1
Артета назвал день назначения тренером Арсенала самым счастливым в жизни
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета вспомнил, как готовил себя перед тем, как возглавить «канониров».

«Когда я был одним из кандидатов на должность главного тренера «Арсенала», я был уверен, что смогу положительно повлиять на клуб и команду, их развитие. Конечно, присутствовали страхи, но я готовил себя на протяжении многих лет. Можно сказать, я мечтал об этом. Это был один из самых счастливых, если не самый счастливый, дней в моей жизни», – поделился воспоминаниями специалист в интервью YouTube-каналу FedEx.

Отметим, что Артета длительное время, с 2016-го по 2019-й, работал ассистентом Жузепа Гвардиолы, а в 2019-м возглавил лондонский клуб.

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Микель Артета назначение тренера Арсенал Лондон Жузеп Гвардиола
Источник Daily Mail
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George1
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