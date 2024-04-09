Хорватия – Украина. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 9 апреля 2024 года, женская сборная Хорватии по футболу на стадионе имени Ивана Лальяка (Запрешич, Хорватия) в дургом матче отбора к Евро-2025 примет соперниц из Украины. Начало матча – в 17:00 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Хорватия: Бачич, Еленчич, Врачевич, Невркла, Балог, Слипчевич, Маркович, Крзнарич, Лойна, Пезель, Руделич.

Украина: Келюшик, Басанская, Шматко, Котик, Петрик, Овдийчук, Химич, Семкив, Панцулая, Глущенко, Кравчук.