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Чемпионат Европы
09 апреля 2024, 16:47 | Обновлено 09 апреля 2024, 17:14
343
0

Хорватия – Украина. Стали известны стартовые составы

Матч отбора к женскому Евро-2025 начнется в 17:00

09 апреля 2024, 16:47 | Обновлено 09 апреля 2024, 17:14
343
0
Хорватия – Украина. Стали известны стартовые составы
УАФ

Сегодня, 9 апреля 2024 года, женская сборная Хорватии по футболу на стадионе имени Ивана Лальяка (Запрешич, Хорватия) в дургом матче отбора к Евро-2025 примет соперниц из Украины. Начало матча – в 17:00 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Хорватия: Бачич, Еленчич, Врачевич, Невркла, Балог, Слипчевич, Маркович, Крзнарич, Лойна, Пезель, Руделич.

Украина: Келюшик, Басанская, Шматко, Котик, Петрик, Овдийчук, Химич, Семкив, Панцулая, Глущенко, Кравчук.

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Источник Sport.ua
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