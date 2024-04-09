Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матч Днепр-1 – Заря снова был приостановлен ​​из-за воздушной тревоги
Украина. Премьер лига
09 апреля 2024, 16:22 | Обновлено 09 апреля 2024, 16:23
407
0

Матч Днепр-1 – Заря снова был приостановлен ​​из-за воздушной тревоги

Команды успели сыграть 86 минут

09 апреля 2024, 16:22 | Обновлено 09 апреля 2024, 16:23
407
0
Матч Днепр-1 – Заря снова был приостановлен ​​из-за воздушной тревоги
Днепр-арена

Сегодня, 9 апреля 2024 года, происходит матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги между «Днепром-1» и луганской «Зарей». На данный момент счет встречи 2:2.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 76-й минуте матч был приостановлен из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области, которая связана с угрозой применения баллистического вооружения со стороны рф.

Впоследствии игра была возобновлена, но уже на 86-й минуте поединка команды снова ушли в раздевалки из-за повторного объявления ракетной опасности. В области уже прозвучал отбой тревоги, игру возобновят в ближайшее время.

Если матч закончится со счетом 2:2, то клубы сохранят свои позиции в чемпионате. Днепряне продолжат занимать 4-ю строчку с 43 очками после 23 матчей, а «Заря» останется 12-й с 23 пунктами в 21 поединке.

По теме:
Две тревоги, голевой блиц, травма лидера. Днепр-1 поделил очки с Зарей
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший тренер Карпат стал спортдиром Полесья
Стало известно, сколько в среднем зарабатывают футболисты Оболони
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Заря прерванные матчи воздушная тревога
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: есть угроза теракта на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов
Футбол | 09 апреля 2024, 09:30 13
Источник: есть угроза теракта на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов
Источник: есть угроза теракта на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов

В Испании призвали усилить безопасность

ФОТО. Ла Лига отметила мощную игру Довбика за Жирону в этом сезоне
Футбол | 09 апреля 2024, 16:05 0
ФОТО. Ла Лига отметила мощную игру Довбика за Жирону в этом сезоне
ФОТО. Ла Лига отметила мощную игру Довбика за Жирону в этом сезоне

Украинский голеадор забил 16 голов в чемпионате Испании

Роналду удалили, Аль-Хиляль обыграл Аль-Наср. Из-за Криштиану отменили гол
Футбол | 09.04.2024, 00:50
Роналду удалили, Аль-Хиляль обыграл Аль-Наср. Из-за Криштиану отменили гол
Роналду удалили, Аль-Хиляль обыграл Аль-Наср. Из-за Криштиану отменили гол
Назван главный претендент на Золотой мяч. В рейтинге есть Роналду и Месси
Футбол | 09.04.2024, 00:47
Назван главный претендент на Золотой мяч. В рейтинге есть Роналду и Месси
Назван главный претендент на Золотой мяч. В рейтинге есть Роналду и Месси
Голкипер клуба УПЛ выбыл до конца года. Его заменили на 84-й минуте матча
Футбол | 08.04.2024, 21:35
Голкипер клуба УПЛ выбыл до конца года. Его заменили на 84-й минуте матча
Голкипер клуба УПЛ выбыл до конца года. Его заменили на 84-й минуте матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик признался руководству Жироны, где хочет играть в следующем сезоне
Довбик признался руководству Жироны, где хочет играть в следующем сезоне
08.04.2024, 23:51 1
Футбол
ФОТО. Как проходило награждение сестер Киченок после финала в Чарльстоне
ФОТО. Как проходило награждение сестер Киченок после финала в Чарльстоне
07.04.2024, 21:55
Теннис
Ничья, равная победе. Украина поедет на чемпионат Европы по гандболу
Ничья, равная победе. Украина поедет на чемпионат Европы по гандболу
07.04.2024, 20:38 6
Другие виды
Роман ГРИГОРЧУК: «Разочарован болельщиками Черноморца»
Роман ГРИГОРЧУК: «Разочарован болельщиками Черноморца»
07.04.2024, 16:11 6
Футбол
Друг Милевского рассказал, чем Артем зарабатывает на жизнь
Друг Милевского рассказал, чем Артем зарабатывает на жизнь
08.04.2024, 15:52 6
Футбол
ПИППЕН – об отношениях с Джорданом: «Мне очень больно»
ПИППЕН – об отношениях с Джорданом: «Мне очень больно»
08.04.2024, 12:09
Баскетбол
Экс-капитан сборной Украины высказался о провокации Орье в сторону Зинченко
Экс-капитан сборной Украины высказался о провокации Орье в сторону Зинченко
08.04.2024, 13:01 13
Футбол
Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине
Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине
08.04.2024, 07:12 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем