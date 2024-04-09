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  4. Луис ЭНРИКЕ: «Я лучше Хави олицетворяю фирменный стиль Барселоны»
Франция
09 апреля 2024, 16:23 |
226
0

Луис ЭНРИКЕ: «Я лучше Хави олицетворяю фирменный стиль Барселоны»

Под руководством нынешнего наставника ПСЖ каталонцы стали чемпионами и выиграли Лигу чемпионов

09 апреля 2024, 16:23 |
226
0
Луис ЭНРИКЕ: «Я лучше Хави олицетворяю фирменный стиль Барселоны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике ответил на вопрос о том, кто лучше всего олицетворяет фирменный стиль «Барселоны» — он сам или Хави, являющийся легендой «блау-гранас» и нынешним главным тренером.

«Без сомнения, я. Посмотрите на данные по владению мячом, на высокое давление, на выигранные трофеи. Есть те, кто оценивает такую информацию по-другому, но… Это цифры, это не то, что подлежит обсуждению», — приводит слова Энрике Relеvo в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Луис Энрике возглавлял «Барселону» с 2014 по 2017 год. Под его руководством каталонцы выиграли чемпионат Испании, Кубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Хави возглавил каталонцев в 2021-м, но в конце нынешнего сезона покинет клуб.

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Луис Энрике Хави Барселона
Источник Relevo
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