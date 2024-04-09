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Украина. Премьер лига
09 апреля 2024, 17:12 | Обновлено 09 апреля 2024, 17:13
1965
2

Друг Милевского назвал неожиданного товарища Артема из Шахтера

Бывший игрок «Динамо» находится в отличных отношениях с Дарио Срной

09 апреля 2024, 17:12 | Обновлено 09 апреля 2024, 17:13
1965
2
Друг Милевского назвал неожиданного товарища Артема из Шахтера
dynamo.kiev.ua. Дарио Срна

Сергей Третьяк, друг известного украинского экс-футболиста Артема Милевского, рассказал, с кем сейчас дружит бывший динамовец.

С кем сейчас Милевский дружит, кроме Вас? Какой у него круг общения?

– Могу точно сказать, что он в прекрасных отношениях с Ярмоленко, Дарио Срной. У него есть хороший друг Антон, который часто приезжал в клинику, помогал ему и поддерживал. Просто Антон – не публичный человек и не афиширует себя. Ира Ашкенази – лучшая подруга Артема. Она – корефан, чтобы не перекрутили, что у них отношения. То же самое касается и Иры Морозюк, она наша подруга.

– А как Артем со Срной сошелся, ведь Дарио работает в «Шахтере» – принципиальном сопернике «Динамо»?

– Это же не футбольное поле, где все враги. Подробностей не знаю, но они в прекрасных отношениях – прекрасно общаются, иногда даже встречаются. Также Артем дружит с Ракицким.

Ранее Сергей Третьяк прокомментировал обыски в доме, где сейчас живет Артем Милевский.

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Динамо Киев Артем Милевский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Сергей Третьяк Шахтер Донецк Андрей Ярмоленко Дарио Срна Ярослав Ракицкий Ирина Морозюк
Источник Украинский футбол
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Комментарии 2
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George1
Писали что корифанит с тимощуком .
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-1
Михайло
Так це зради, чи перемога?
Ответить
-2
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