Друг Милевского назвал неожиданного товарища Артема из Шахтера

Сергей Третьяк, друг известного украинского экс-футболиста Артема Милевского, рассказал, с кем сейчас дружит бывший динамовец.

– С кем сейчас Милевский дружит, кроме Вас? Какой у него круг общения?

– Могу точно сказать, что он в прекрасных отношениях с Ярмоленко, Дарио Срной. У него есть хороший друг Антон, который часто приезжал в клинику, помогал ему и поддерживал. Просто Антон – не публичный человек и не афиширует себя. Ира Ашкенази – лучшая подруга Артема. Она – корефан, чтобы не перекрутили, что у них отношения. То же самое касается и Иры Морозюк, она наша подруга.

– А как Артем со Срной сошелся, ведь Дарио работает в «Шахтере» – принципиальном сопернике «Динамо»?

– Это же не футбольное поле, где все враги. Подробностей не знаю, но они в прекрасных отношениях – прекрасно общаются, иногда даже встречаются. Также Артем дружит с Ракицким.

Ранее Сергей Третьяк прокомментировал обыски в доме, где сейчас живет Артем Милевский.