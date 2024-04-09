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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «У нас достаточно качества, чтобы соревноваться с Сити»
Лига чемпионов
09 апреля 2024, 15:56 |
247
1

Карло АНЧЕЛОТТИ: «У нас достаточно качества, чтобы соревноваться с Сити»

Главный тренер «Реала» поделился ожиданиями от матча с «Ман Сити»

09 апреля 2024, 15:56 |
247
1
Карло АНЧЕЛОТТИ: «У нас достаточно качества, чтобы соревноваться с Сити»
УЕФА. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити»:

«Завтра очень важным будет психологический настрой. Мы очень хорошо подготовились психологически и физически, и уверенно выходим на игру. У нас, безусловно, достаточно качества, чтобы соперничать с «Сити».

Это невероятно привлекательный поединок для мирового футбола. Я бы не сказал, что он будет похож на прошлый сезон, потому что каждое противостояние имеет свои особенности. Но качество обеих команд позволит нам посмотреть красивый матч на техническом уровне. Мы знаем, что будем лучше «Сити» в одних аспектах и не очень хорошими в других. Посмотрим, что будет после 180 минут.

Я все еще очень нервничаю перед большими играми, на личном уровне. Страдания – это часть работы, и они помогают тебе жить. Для меня это как бензин».

Матч «Реал» Мадрид – «Манчестер Сити» состоится 9 апреля в 22:00 по киевскому времени.

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Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити Карло Анчелотти
Источник УЕФА
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Saar
Не плач, Карло, у вас же є супер-пупер-мега кіпер Лунін🤣🤣🤣. Більше 3 голів точно не пропусте🤣🤣🤣
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