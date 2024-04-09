Стало известно, сколько в среднем зарабатывают футболисты Оболони

Украинский футбольный журналист Андрей Сенькив рассказал, сколько в среднем зарабатывают футболисты киевской «Оболони»:

«Средняя зарплата в «Оболони» – 2 тысячи долларов в месяц. Что касается премий, то за победы над «Динамо», «Шахтером», «Днепром-1», «Зарей», это топ-4 прошлого сезона, можно было получить половину месячной зарплаты. Премии за победы над другими соперниками вдвое меньше».

На данный момент «Оболонь» занимает 14-е место в турнирной таблице этого розыгрыша Украинской Премьер-лиги, набрав 18 очков в 22 матчах.

Интересно, что «пивовары» являются одной из 5 команд УПЛ, футболисты которых официально не подлежат мобилизации. Также к этому списку можно отнести «Шахтер», «Динамо», «Днепр-1» и «Кривбасс».