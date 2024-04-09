ВИДЕО. «Король ринга». Аль-Хиляль высмеял Роналду за удаление в Суперкубке
Португалец уже не первый раз размахивает руками в Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль», обыгравший в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии «Аль-Наср» (2:1), опубликовал в одной из социальных сетей ролик, в котором посмеялся над пятикратным обладателем «Золотого мяча» Криштиану Роналду.
Напомним, португалец был удален в концовке поединка за удар соперника локтем. Его партнеры в меньшинстве смогли отыграть один гол, но не спасли поединок.
«Еще раз, еще один удар. Звезда ринга в любой обстановке», – подписали представители «Аль-Хиляля» под роликом, на котором показано, что Роналду уже не первый раз размахивает руками в очных поединках.
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