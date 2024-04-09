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Украина. Премьер лига
09 апреля 2024, 15:06 | Обновлено 09 апреля 2024, 16:13
1778
0

Матч Днепр-1 – Заря приостановлен ​​из-за воздушной тревоги

Команды успели сыграть 76 минут

09 апреля 2024, 15:06 | Обновлено 09 апреля 2024, 16:13
1778
0
Матч Днепр-1 – Заря приостановлен ​​из-за воздушной тревоги
Днепр-арена

Сегодня, 9 апреля 2024 года, происходит матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги между «Днепром-1» и луганской «Зарей». На данный момент счет встречи 2:2.

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На 76-й минуте матч был приостановлен из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области, которая связана с угрозой применения баллистического вооружения со стороны рф.

Если матч закончится со счетом 2:2, то клубы сохранят свои позиции в чемпионате. Днепряне продолжат занимать 4-ю строчку с 43 очками после 23 матчей, а «Заря» останется 12-й с 23 пунктами в 21 поединке.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Заря воздушная тревога прерванные матчи
Источник Sport.ua
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