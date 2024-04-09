Защитник Жироны: «Постоянно думал о том, что на поле остановится сердце»

Защитнику «Жироны» Дэйли Блинду в 2019 диагностировали воспаление сердечной мышцы, из-за которого игрок ранее терял сознание во время матча.

Футболисту имплантировали дефибриллятор, который следит за сердечным ритмом, и разрешили вернуться в игру.

«Чувствую себя хорошо, слежу за собой. Раньше я мучил себя, постоянно думал о том, что сердце может остановиться на поле. Сейчас научился во время матчей думать только о футболе».

«Нужно верить в себя и оставлять страх позади. У меня началась вторая жизнь, хотя после того случая я был близок ко второму сердечному приступу», сказал Блинд.

В нынешнем сезоне игрок провел 29 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

С похожей проблемой продолжает карьеру хавбек МЮ Кристиан Эриксен.