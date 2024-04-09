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  4. Защитник Жироны: «Постоянно думал о том, что на поле остановится сердце»
Испания
09 апреля 2024, 14:35 |
503
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Защитник Жироны: «Постоянно думал о том, что на поле остановится сердце»

Блинд сумел вернуться на высокий уровень

09 апреля 2024, 14:35 |
503
0
Защитник Жироны: «Постоянно думал о том, что на поле остановится сердце»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэйли Блинд

Защитнику «Жироны» Дэйли Блинду в 2019 диагностировали воспаление сердечной мышцы, из-за которого игрок ранее терял сознание во время матча.

Футболисту имплантировали дефибриллятор, который следит за сердечным ритмом, и разрешили вернуться в игру.

«Чувствую себя хорошо, слежу за собой. Раньше я мучил себя, постоянно думал о том, что сердце может остановиться на поле. Сейчас научился во время матчей думать только о футболе».

«Нужно верить в себя и оставлять страх позади. У меня началась вторая жизнь, хотя после того случая я был близок ко второму сердечному приступу», сказал Блинд.

В нынешнем сезоне игрок провел 29 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

С похожей проблемой продолжает карьеру хавбек МЮ Кристиан Эриксен.

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Источник The Athletic
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