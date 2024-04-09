Защитник Жироны: «Постоянно думал о том, что на поле остановится сердце»
Блинд сумел вернуться на высокий уровень
Защитнику «Жироны» Дэйли Блинду в 2019 диагностировали воспаление сердечной мышцы, из-за которого игрок ранее терял сознание во время матча.
Футболисту имплантировали дефибриллятор, который следит за сердечным ритмом, и разрешили вернуться в игру.
«Чувствую себя хорошо, слежу за собой. Раньше я мучил себя, постоянно думал о том, что сердце может остановиться на поле. Сейчас научился во время матчей думать только о футболе».
«Нужно верить в себя и оставлять страх позади. У меня началась вторая жизнь, хотя после того случая я был близок ко второму сердечному приступу», сказал Блинд.
В нынешнем сезоне игрок провел 29 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
С похожей проблемой продолжает карьеру хавбек МЮ Кристиан Эриксен.
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