Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский рассказал, как ему удается жить без алкоголя:

«Как живу без алкоголя? Иногда тяжеловато, иногда скучно. Может даже и какие-то там мысли посещают, но у меня штора стоит, все события до сих пор, они никуда не исчезли, поэтому переключает сразу. И плюс очень помогает тренажерка, я постоянно хожу. Плюс постоянно общаюсь со многими по телефону, постоянно в движении. Постоянно что-то то в телеграме, то в инстаграме, то еще где-то. То есть, постоянно общение. Познакомился за это время с огромным количеством людей. Поэтому нормально, нормально справляюсь. Все хорошо.

На самом деле мне уже нравится то, что я уже не пью. Утром встаешь с нормальной головой, с нормальным лицом. Это очень здорово и советую всем аккуратно с этой штукой».

Ранее Артем Милевский рассказал, что сейчас приносит ему удовольствие.