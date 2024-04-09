Антонио РЮДИГЕР: «В прошлый раз мы удачно контролировали Холанда»
Защитник «Реала» поделился ожиданиями от матча с «Ман Сити»
Немецкий защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити»:
«Этот сезон был замечательным как для меня, так и для команды. Я вполне доволен. Но, в конце концов, это не имеет значения, мы знаем важность этого турнира для клуба, и ничто не имеет значения, если в итоге мы не пройдем дальше.
В прошлом сезоне дома мы хорошо сыграли против «Сити» на «Бернабеу». Думаю, мы хорошо контролировали Холанда, который получал мало пасов. На эту игру будет тот же план: пытаться контролировать таких игроков, как Фоден, Де Брюйне и Холанд».
Матч «Реал» Мадрид – «Манчестер Сити» состоится 9 апреля в 22:00 по киевскому времени.
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