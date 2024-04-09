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Украина. Премьер лига
09 апреля 2024, 14:15 | Обновлено 09 апреля 2024, 14:16
933
3

«Слава богу, ничего не нашли». Друг Милевского рассказал об обысках

История связана с бывшим владельцем дома

09 апреля 2024, 14:15 | Обновлено 09 апреля 2024, 14:16
933
3
«Слава богу, ничего не нашли». Друг Милевского рассказал об обысках
ФК Динамо Киев. Артем Милевский

Сергей Третьяк, друг известного украинского экс-футболиста Артема Милевского, прокомментировал обыски в доме, где сейчас живет бывший динамовец.

– Полиция приходила с обыском в дом, где живете Вы с Милевским. Расскажите об этом.

– Это связано с бывшим владельцем этого дома, который три года назад уехал в Испанию. Я не знал, чем он занимался, прочитал об этом только в постановлении, которое нам показали полицейские. Как оказалось, он был замешан в истории с наркотиками, оружием и порнографией. Правоохранители перелопатили весь дом, но, слава Богу, ничего не нашли.

– Этот дом Вы снимаете в аренду или он принадлежит вам?

– Это дом наших товарищей. Я разрешил им в Испании пожить в моем доме, а они нам в своем доме в Украине.

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полиция обыск Сергей Третьяк Артем Милевский
Источник Украинский футбол
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potemkin78
они в двоём живут? 
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+1
ALKOSruLKA
Власник - наркоторговець виїхав в Іспанію, друзі з Іспанії дозволили пожити... Якась мутна історія...
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0
Диванний Експерт
Значить щось було.
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