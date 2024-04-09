«Слава богу, ничего не нашли». Друг Милевского рассказал об обысках

Сергей Третьяк, друг известного украинского экс-футболиста Артема Милевского, прокомментировал обыски в доме, где сейчас живет бывший динамовец.

– Полиция приходила с обыском в дом, где живете Вы с Милевским. Расскажите об этом.

– Это связано с бывшим владельцем этого дома, который три года назад уехал в Испанию. Я не знал, чем он занимался, прочитал об этом только в постановлении, которое нам показали полицейские. Как оказалось, он был замешан в истории с наркотиками, оружием и порнографией. Правоохранители перелопатили весь дом, но, слава Богу, ничего не нашли.

– Этот дом Вы снимаете в аренду или он принадлежит вам?

– Это дом наших товарищей. Я разрешил им в Испании пожить в моем доме, а они нам в своем доме в Украине.