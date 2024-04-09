ВИДЕО. «Птички работают». Мудрик поделился видео работы купленного дрона

21 февраля 2024 года украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сообщил, что передал военнослужащим Вооруженных сил Украины 50 FPV-дронов.

Почти 2 месяца спустя 23-летний футболист поделился результатами работы приобретенных дронов. Благодаря одному из них бойцы бригады «Стальной кордон» догнали и уничтожили РСЗО «Ураган», которая обстреливала Харьковскую область.

Стоит отметить, что сам Михаил Мудрик родился в городе Красноград (Харьковская область).

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 33 матча за «Челси», отметившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

ВИДЕО. «Птички работают». Мудрик поделился видео работы приобретенного дрона