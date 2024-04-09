ВИДЕО. «Птички работают». Мудрик поделился видео работы купленного дрона
Украинский вингер «Челси» помог уничтожить РСЗО «Ураган»
21 февраля 2024 года украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сообщил, что передал военнослужащим Вооруженных сил Украины 50 FPV-дронов.
Почти 2 месяца спустя 23-летний футболист поделился результатами работы приобретенных дронов. Благодаря одному из них бойцы бригады «Стальной кордон» догнали и уничтожили РСЗО «Ураган», которая обстреливала Харьковскую область.
Стоит отметить, что сам Михаил Мудрик родился в городе Красноград (Харьковская область).
В этом сезоне Михаил Мудрик провел 33 матча за «Челси», отметившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.
ВИДЕО. «Птички работают». Мудрик поделился видео работы приобретенного дрона
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