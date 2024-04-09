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  4. ВИДЕО. «Птички работают». Мудрик поделился видео работы купленного дрона
Англия
09 апреля 2024, 13:48 |
954
0

ВИДЕО. «Птички работают». Мудрик поделился видео работы купленного дрона

Украинский вингер «Челси» помог уничтожить РСЗО «Ураган»

09 апреля 2024, 13:48 |
954
0
ВИДЕО. «Птички работают». Мудрик поделился видео работы купленного дрона
Getty Images/Global Images Ukraine

21 февраля 2024 года украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сообщил, что передал военнослужащим Вооруженных сил Украины 50 FPV-дронов.

Почти 2 месяца спустя 23-летний футболист поделился результатами работы приобретенных дронов. Благодаря одному из них бойцы бригады «Стальной кордон» догнали и уничтожили РСЗО «Ураган», которая обстреливала Харьковскую область.

Стоит отметить, что сам Михаил Мудрик родился в городе Красноград (Харьковская область).

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 33 матча за «Челси», отметившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

ВИДЕО. «Птички работают». Мудрик поделился видео работы приобретенного дрона

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Источник Sport.ua
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