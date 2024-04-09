Лига чемпионов09 апреля 2024, 13:25 | Обновлено 09 апреля 2024, 13:26
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ВИДЕО. Гвардиола оценил игру Беллингема перед матчем с Реалом в ЛЧ
Джуд впечатлил титулованного наставника, еще будучи 17-летним мальчиком
09 апреля 2024, 13:25 | Обновлено 09 апреля 2024, 13:26
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Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола вспомнил, как впервые встретился с нынешним лидером «Реала» Джудом Беллингемом, а также оценил в целом предстоящее противостояние с мадридским клубом в четвертьфинале Лиги чемпионов.
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