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  4. ВИДЕО. Гвардиола оценил игру Беллингема перед матчем с Реалом в ЛЧ
Лига чемпионов
09 апреля 2024, 13:25 | Обновлено 09 апреля 2024, 13:26
161
0

ВИДЕО. Гвардиола оценил игру Беллингема перед матчем с Реалом в ЛЧ

Джуд впечатлил титулованного наставника, еще будучи 17-летним мальчиком

09 апреля 2024, 13:25 | Обновлено 09 апреля 2024, 13:26
161
0
ВИДЕО. Гвардиола оценил игру Беллингема перед матчем с Реалом в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола вспомнил, как впервые встретился с нынешним лидером «Реала» Джудом Беллингемом, а также оценил в целом предстоящее противостояние с мадридским клубом в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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Источник Sport.ua
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