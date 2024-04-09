ВИДЕО. Гвардиола оценил игру Беллингема перед матчем с Реалом в ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола вспомнил, как впервые встретился с нынешним лидером «Реала» Джудом Беллингемом, а также оценил в целом предстоящее противостояние с мадридским клубом в четвертьфинале Лиги чемпионов.