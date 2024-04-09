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Саудовская Аравия
09 апреля 2024, 13:12 |
631
2

Стало известно, как накажут Роналду за удаление в полуфинале Суперкубка

Это уже второй случай в нынешнем сезоне, когда Криштиану получает дисквалификацию

09 апреля 2024, 13:12 |
631
2
Стало известно, как накажут Роналду за удаление в полуфинале Суперкубка
Getty Images/Global Images Ukraine

Удаление в матче 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии против «Аль-Хиляля» может обернуться для звездного форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду дисквалификацией и штрафом.

Напомним, на 86-й минуте, когда «Аль-Наср» уступал в два мяча, португалец не сдержал эмоций, ударив локтем игрока соперника, а затем и вовсе замахнулся на арбитра кулаком после показанной красной карточки. В протоколе рефери указал, что Роналду был удален с поля, поскольку он применил чрезмерную силу по отношению к сопернику.

Как утверждает Ar Riyadiyah, за свой проступок Криштиану будет дисквалифицирован на два матча и оштрафован на 20 тысяч риалов (5,3 тысячи долларов). Напомним, это будет уже вторая дисквалификация для Роналду в нынешнем сезоне – ранее он отбывал наказание за резкий ответ в сторону сторонников Лионеля Месси.

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Криштиану Роналду удаление (красная карточка) Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль Суперкубок Саудовской Аравии по футболу дисквалификация
Источник Goal.com
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Перець
Та йому пох він мінімум 200 тис.в  день має
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Lulinnha
Одягнуть Роналду в: корсет, стрінги, панчохи та заставлять відсмоктати хуї верблюдам... 
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