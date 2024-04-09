Стало известно, как накажут Роналду за удаление в полуфинале Суперкубка

Удаление в матче 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии против «Аль-Хиляля» может обернуться для звездного форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду дисквалификацией и штрафом.

Напомним, на 86-й минуте, когда «Аль-Наср» уступал в два мяча, португалец не сдержал эмоций, ударив локтем игрока соперника, а затем и вовсе замахнулся на арбитра кулаком после показанной красной карточки. В протоколе рефери указал, что Роналду был удален с поля, поскольку он применил чрезмерную силу по отношению к сопернику.

Как утверждает Ar Riyadiyah, за свой проступок Криштиану будет дисквалифицирован на два матча и оштрафован на 20 тысяч риалов (5,3 тысячи долларов). Напомним, это будет уже вторая дисквалификация для Роналду в нынешнем сезоне – ранее он отбывал наказание за резкий ответ в сторону сторонников Лионеля Месси.