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Украина. Премьер лига
09 апреля 2024, 13:23 | Обновлено 09 апреля 2024, 13:24
382
0

Мельник рассказал, действительно ли планируется возрождение Десны

Бывший спортивный директор черниговского клуба прокомментировал слухи

09 апреля 2024, 13:23 | Обновлено 09 апреля 2024, 13:24
382
0
Мельник рассказал, действительно ли планируется возрождение Десны
ФК Десна. Вадим Мельник

Бывший спортивный директор «Десны» Вадим Мельник прокомментировал слухи о возрождении черниговского клуба.

– Вадим, добрый день! В СМИ появилась информация, что при Вашем участии в Чернигове будут восстанавливать бренд «Десны». Правда ли это правда?

– Пока что все это на уровне разговоров. Честно говоря, рано о чем-то говорить.

– Когда можно ожидать какую-то конкретику?

– Думаю, конкретика будет где-то через месяц.

Напомним, «Десна» прекратила свои выступления после начала широкомасштабного вторжения россии в Украину.

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чемпионат Украины по футболу Десна Чернигов Украинская Премьер-лига Вадим Мельник
Источник Украинский футбол
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