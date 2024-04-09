Мельник рассказал, действительно ли планируется возрождение Десны

Бывший спортивный директор «Десны» Вадим Мельник прокомментировал слухи о возрождении черниговского клуба.

– Вадим, добрый день! В СМИ появилась информация, что при Вашем участии в Чернигове будут восстанавливать бренд «Десны». Правда ли это правда?

– Пока что все это на уровне разговоров. Честно говоря, рано о чем-то говорить.

– Когда можно ожидать какую-то конкретику?

– Думаю, конкретика будет где-то через месяц.

Напомним, «Десна» прекратила свои выступления после начала широкомасштабного вторжения россии в Украину.