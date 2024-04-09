Мельник рассказал, действительно ли планируется возрождение Десны
Бывший спортивный директор черниговского клуба прокомментировал слухи
Бывший спортивный директор «Десны» Вадим Мельник прокомментировал слухи о возрождении черниговского клуба.
– Вадим, добрый день! В СМИ появилась информация, что при Вашем участии в Чернигове будут восстанавливать бренд «Десны». Правда ли это правда?
– Пока что все это на уровне разговоров. Честно говоря, рано о чем-то говорить.
– Когда можно ожидать какую-то конкретику?
– Думаю, конкретика будет где-то через месяц.
Напомним, «Десна» прекратила свои выступления после начала широкомасштабного вторжения россии в Украину.
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