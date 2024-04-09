Днепр-1 – Заря. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 9 апреля, «Днепр-1» на домашнем стадионе «Днепр-арена» в матче двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги примет луганскую «Зарю». Начало матча – в 13:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 4-е и 12-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Юрия Максимова и Юрия Коваля на матч:

«Днепр-1»: Волынец, Адамюк, Сарапий, Сваток, Мирошниченко, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Леднев, Гуцуляк, Танчик.

«Заря»: Сапутин, Боль, Батагов, Вантух, Бутко, Чурко, Волошин, Яцик, Кирюханцев, Башич, Антюх.