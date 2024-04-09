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  4. Триумфаторы из Динамо. УПЛ назвала лучшего игрока и тренера в марте
Украина. Премьер лига
09 апреля 2024, 11:34 |
247
0

Триумфаторы из Динамо. УПЛ назвала лучшего игрока и тренера в марте

Ванат и Шовковский опередили своих конкурентов по итогам голосования

09 апреля 2024, 11:34 |
247
0
Триумфаторы из Динамо. УПЛ назвала лучшего игрока и тренера в марте
УПЛ. Владислав Ванат и Александр Шовковский

Украинская Премьер-лига опубликовала итоги голосования по определению лучшего футболиста и тренера отечественного чемпионата по итогам марта.

В рейтинге, где своих претендентов определял и Sport.ua, триумфовали представители киевского «Динамо». Нападающий Владислав Ванат стал лучшим игроком, набрав 37% голосов и опередив Кевина из «Шахтера» (29,6%), Марко Мрвальевича из «Вереса» (21,7%) и Сергея Мякушко из «Ворсклы» (11,7%). А Александр Шовковский триумфовал в номинации на лучшего тренера месяца (36,5%), опередив наставников «Шахтера» Марино Пушича (26,6%), «Кривбасса» Юрия Вернидуба (21,3%) и «Руха» Виталия Пономарева (15,6%).

Напомним, что в марте месяце «Динамо» провело пять матчей, одержав четыре победы и однажды сыграв вничью, а Владислав Ванат забил два мяча (и добавил еще два в единственном февральском поединке против харьковского «Металлиста 1925»).

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига лучший игрок лучший тренер Владислав Ванат Александр Шовковский
Источник Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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