ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира Руди Феллер продлил контракт со сборной Германии

Немецкий футбольный союз (DFB) объявил о продлении контракта со спортивным директором сборной Германии Руди Феллером.

Сообщается, что новое соглашение с 63-летним специалистом рассчитано до конца чемпионата мира 2026 года.

Отметим, что Феллер занимает пост директора Бундестим с февраля 2023 года, когда он заменил Оливера Бирхоффа.

При этом Феллер в качестве игрока провел за сборную Германии 90 матчей, став чемпионом мира в 1990 году, а в качестве тренера дошел с национальной командой до финала чемпионата мира 2002 года.