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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира Руди Феллер продлил контракт со сборной Германии
Германия
09 апреля 2024, 11:07 |
502
0

ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира Руди Феллер продлил контракт со сборной Германии

Функционер будет оставаться спортивным директором Бундестим до конца ЧМ-2026

09 апреля 2024, 11:07 |
502
0
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира Руди Феллер продлил контракт со сборной Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Руди Феллер

Немецкий футбольный союз (DFB) объявил о продлении контракта со спортивным директором сборной Германии Руди Феллером.

Сообщается, что новое соглашение с 63-летним специалистом рассчитано до конца чемпионата мира 2026 года.

Отметим, что Феллер занимает пост директора Бундестим с февраля 2023 года, когда он заменил Оливера Бирхоффа.

При этом Феллер в качестве игрока провел за сборную Германии 90 матчей, став чемпионом мира в 1990 году, а в качестве тренера дошел с национальной командой до финала чемпионата мира 2002 года.

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Руди Феллер сборная Германии по футболу спортивный директор продление контракта
Источник Немецкий футбольный союз
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