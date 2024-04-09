ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира Руди Феллер продлил контракт со сборной Германии
Функционер будет оставаться спортивным директором Бундестим до конца ЧМ-2026
Немецкий футбольный союз (DFB) объявил о продлении контракта со спортивным директором сборной Германии Руди Феллером.
Сообщается, что новое соглашение с 63-летним специалистом рассчитано до конца чемпионата мира 2026 года.
Отметим, что Феллер занимает пост директора Бундестим с февраля 2023 года, когда он заменил Оливера Бирхоффа.
При этом Феллер в качестве игрока провел за сборную Германии 90 матчей, став чемпионом мира в 1990 году, а в качестве тренера дошел с национальной командой до финала чемпионата мира 2002 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Криштиану опозорился в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии
Смотрите видеообзор поединка 31-го тура Серии A