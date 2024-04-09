ФИФА может разрешить иностранным клубам проводить официальные матчи в США

ФИФА и американский спортивный промоутер Relevent достигли соглашения о прекращении судебного разбирательства по поводу запрета крупным европейским футбольным лигам и клубам проводить официальные матчи в США. Relevent и мировой футбольный руководящий орган заявили в понедельник федеральному суду Манхэттена, что, по их мнению, соглашение «урегулирует претензии между ними» в судебном процессе.

Нет никакой гарантии, что это решение приведет к тому, что матчи какой-то из европейских лиг пройдут в США. Однако в заявлении для Financial Times компания Relevent сообщила, что ФИФА рассматривает возможность «внесения изменений в существующие правила относительно того, можно ли проводить игры за пределами домашней территории лиги».

Агентство, принадлежащее миллиардеру Стивену Россу, первоначально подало в суд на Федерацию футбола США (US Soccer), национальный руководящий орган, обвинив ее в сговоре с целью запретить иностранным лигам проводить официальные сезонные матчи в стране. Иск был подан в ответ на попытку Relevent в 2018 году организовать в Майами матч между испанскими командами Ла Лиги «Барселоной» и «Жироной», однако в ФИФА постановили, что «официальные матчи лиги должны проводиться на территории соответствующей ассоциации».

«Перенос официальных матчей из Европы в США — это захватывающее предложение, но оно должно быть сделано обдуманно и совместно», — заявил исполнительный директор Relevent Дэниел Силлман.

Европейские топ-клубы регулярно проводят товарищеские и показательные матчи в США, собирая огромные аудитории болельщиков, но не могут проводить официальные сезонные матчи в стране.

Отмечается, что достигнутое соглашение не касается иска к US Soccer, против нее дело будет продолжено.