Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Атлетико» Мадрид и «Боруссия» Дортмунд сыграют 10 апреля в 22:00.

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Команды встречаются в Мадриде на стадионе «Метрополитано». Повторный поединок пройдет 16 апреля в Дортмунде на «Вестфаленштадионе».

«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал, победив нидерландский ПСВ (1:1, 2:0).

«Атлетико» М в 1/8 финала по пенальти обыграл итальянский «Интер» (0:1, 2:1, пен. 3:2).

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Атлетико М – Боруссия Д

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