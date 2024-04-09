Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Атлетико М – Боруссия Д
Первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет 10 апреля в 22:00
Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Атлетико» Мадрид и «Боруссия» Дортмунд сыграют 10 апреля в 22:00.
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Команды встречаются в Мадриде на стадионе «Метрополитано». Повторный поединок пройдет 16 апреля в Дортмунде на «Вестфаленштадионе».
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал, победив нидерландский ПСВ (1:1, 2:0).
«Атлетико» М в 1/8 финала по пенальти обыграл итальянский «Интер» (0:1, 2:1, пен. 3:2).
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Атлетико М – Боруссия Д
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
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