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Лига чемпионов
09 апреля 2024, 07:10 | Обновлено 09 апреля 2024, 08:25
71
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Атлетико М – Боруссия Д

Первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет 10 апреля в 22:00

09 апреля 2024, 07:10 | Обновлено 09 апреля 2024, 08:25
71
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Атлетико М – Боруссия Д
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Атлетико» Мадрид и «Боруссия» Дортмунд сыграют 10 апреля в 22:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встречаются в Мадриде на стадионе «Метрополитано». Повторный поединок пройдет 16 апреля в Дортмунде на «Вестфаленштадионе».

«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал, победив нидерландский ПСВ (1:1, 2:0).

«Атлетико» М в 1/8 финала по пенальти обыграл итальянский «Интер» (0:1, 2:1, пен. 3:2).

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Атлетико М – Боруссия Д

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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