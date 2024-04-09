Тренер Аль-Насра прокомментировал момент с удалением Роналду

Главный тренер клуба «Аль-Наср» Луиш Каштру поделился мнением об удалении Криштиану Роналду в полуфинальном матче Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем» (1:2).

«Воспользовавшись контактом с Криштиану, соперник пожаловался на удар по лицу. Я видел повтор, и не было никакого прикосновения к лицу игрока. Рефери дал красную карточку, на мой взгляд, из-за театральной выходки соперника», – заявил Каштру.

Для Криштиану Роналду встреча с «Аль-Хилялем» завершилась на 86-й минуте после удаления с поля за удар соперника по лицу.