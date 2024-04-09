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Саудовская Аравия
09 апреля 2024, 08:23 | Обновлено 09 апреля 2024, 08:33
877
0

Тренер Аль-Насра прокомментировал момент с удалением Роналду

Луиш Каштру – о скандальном эпизоде в Суперкубке Саудовской Аравии

09 апреля 2024, 08:23 | Обновлено 09 апреля 2024, 08:33
877
0
Тренер Аль-Насра прокомментировал момент с удалением Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Каштру (справа)

Главный тренер клуба «Аль-Наср» Луиш Каштру поделился мнением об удалении Криштиану Роналду в полуфинальном матче Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем» (1:2).

«Воспользовавшись контактом с Криштиану, соперник пожаловался на удар по лицу. Я видел повтор, и не было никакого прикосновения к лицу игрока. Рефери дал красную карточку, на мой взгляд, из-за театральной выходки соперника», – заявил Каштру.

Для Криштиану Роналду встреча с «Аль-Хилялем» завершилась на 86-й минуте после удаления с поля за удар соперника по лицу.

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Луиш Каштру Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Суперкубок Саудовской Аравии по футболу
Источник Sport.ua
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