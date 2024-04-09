Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» Лондон и «Баварией» Мюнхен пройдет 9 апреля в 22:00.

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Команды встретятся в Лондоне на «Эмирейтс», родном для канониров, за которых играет украинский футболист Александр Зинченко.

17 апреля в Мюнхене на «Альянц Арене» пройдет ответный матч, причем правило выездного гола не действует.

«Арсенал» с трудом в 1/8 финала обыграл португальский «Порту» (0:1, 1:0, пен. 4:2).

«Бавария» вышла в четвертьфинал, взяв верх над итальянским «Лацио» (0:1, 3:0).

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Арсенал – Бавария

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