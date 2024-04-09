Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Арсенал – Бавария
Первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет 9 апреля в 22:00
Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» Лондон и «Баварией» Мюнхен пройдет 9 апреля в 22:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды встретятся в Лондоне на «Эмирейтс», родном для канониров, за которых играет украинский футболист Александр Зинченко.
17 апреля в Мюнхене на «Альянц Арене» пройдет ответный матч, причем правило выездного гола не действует.
«Арсенал» с трудом в 1/8 финала обыграл португальский «Порту» (0:1, 1:0, пен. 4:2).
«Бавария» вышла в четвертьфинал, взяв верх над итальянским «Лацио» (0:1, 3:0).
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Арсенал – Бавария
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Цыганков решил отложить вопрос продления соглашения до лета
Голкипер ЛНЗ рассказал об игре с киевским клубом