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09 апреля 2024, 03:58 |
13
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 апреля

Важные события во всех видах спорта

09 апреля 2024, 03:58 |
13
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Во вторник, 6 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Днепр-1 – Заря

Favbet 1.61 – 4.00 – 6.10

17:00 Хорватия (Ж) – Украина (Ж)

Favbet 5.52 – 3.94 – 1.51

22:00 Арсенал – Бавария

Favbet 1.77 – 4.26 – 4.67

22:00 Реал Мадрид – Манчестер Сити

Favbet 2.88 – 3.62 – 2.56

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Источник Sport.ua
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