Другие новости09 апреля 2024, 03:58 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 апреля
Важные события во всех видах спорта
09 апреля 2024, 03:58 |
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Во вторник, 6 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:00 Днепр-1 – Заря
17:00 Хорватия (Ж) – Украина (Ж)
22:00 Арсенал – Бавария
22:00 Реал Мадрид – Манчестер Сити
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