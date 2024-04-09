ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 апреля

Во вторник, 6 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Днепр-1 – Заря

1.61 – 4.00 – 6.10

17:00 Хорватия (Ж) – Украина (Ж)

5.52 – 3.94 – 1.51

22:00 Арсенал – Бавария

1.77 – 4.26 – 4.67

22:00 Реал Мадрид – Манчестер Сити

2.88 – 3.62 – 2.56