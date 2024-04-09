СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 апреля

Во вторник, 9 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

17:00 Украина U-19 (Ж) – Норвегия U-19 (Ж)

6.74 – 5.50 – 1.30

22:00 Арсенал – Бавария

1.77 – 4.26 – 4.67

22:00 Реал Мадрид – Манчестер Сити

2.88 – 3.62 – 2.56

КИБЕРСПОРТ

11:30 FaZe Clan – Астралис

1.44 – 2.65

14:30 FURIA – Heroic

2.15 – 1.65