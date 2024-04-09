Другие новости09 апреля 2024, 03:48 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
09 апреля 2024, 03:48 |
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Во вторник, 9 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
17:00 Украина U-19 (Ж) – Норвегия U-19 (Ж)
22:00 Арсенал – Бавария
22:00 Реал Мадрид – Манчестер Сити
КИБЕРСПОРТ
11:30 FaZe Clan – Астралис
14:30 FURIA – Heroic
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