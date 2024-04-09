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09 апреля 2024, 03:48 |
20
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

09 апреля 2024, 03:48 |
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0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 9 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

17:00 Украина U-19 (Ж) – Норвегия U-19 (Ж)

Ggbet 6.74 – 5.50 – 1.30

22:00 Арсенал – Бавария

Ggbet 1.77 – 4.26 – 4.67

22:00 Реал Мадрид – Манчестер Сити

Ggbet 2.88 – 3.62 – 2.56

КИБЕРСПОРТ

11:30 FaZe Clan – Астралис

Ggbet 1.44 – 2.65

14:30 FURIA – Heroic

Ggbet 2.15 – 1.65

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Источник Sport.ua
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