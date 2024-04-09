Томас ТУХЕЛЬ: «Арсенал сейчас является лучшей командой в АПЛ»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель рассказал, чего ждет от четвертьфинала с лондонским «Арсеналом», который состоится 9 апреля.

«В этом сезоне мы пока хорошо играем в Лиге чемпионов. Мы достигли своей цели-минимума – не много команд способны дойти до четвертьфинала. Теперь многое будет зависеть от удачи. Иногда одно судейское решение может повлиять на результаты подобных противостояний. Хотим выйти в полуфинал. Для этого нам нужно провести два отличных матча.

«Арсенал» сейчас является лучшей командой в Английской Премьер-лиге. Статистика доказывает это. Они в фантастической форме», – сказал Тухель.