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  4. Томас ТУХЕЛЬ: «Арсенал сейчас является лучшей командой в АПЛ»
Лига чемпионов
09 апреля 2024, 03:00 | Обновлено 09 апреля 2024, 03:25
257
1

Томас ТУХЕЛЬ: «Арсенал сейчас является лучшей командой в АПЛ»

Тренер «Баварии» поделился ожиданиями от четвертьфинала с лондонцами

09 апреля 2024, 03:00 | Обновлено 09 апреля 2024, 03:25
257
1
Томас ТУХЕЛЬ: «Арсенал сейчас является лучшей командой в АПЛ»
УЕФА. Томас Тухель

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель рассказал, чего ждет от четвертьфинала с лондонским «Арсеналом», который состоится 9 апреля.

«В этом сезоне мы пока хорошо играем в Лиге чемпионов. Мы достигли своей цели-минимума – не много команд способны дойти до четвертьфинала. Теперь многое будет зависеть от удачи. Иногда одно судейское решение может повлиять на результаты подобных противостояний. Хотим выйти в полуфинал. Для этого нам нужно провести два отличных матча.

«Арсенал» сейчас является лучшей командой в Английской Премьер-лиге. Статистика доказывает это. Они в фантастической форме», – сказал Тухель.

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Бавария Томас Тухель Лига чемпионов Арсенал Лондон Арсенал - Бавария
Источник УЕФА
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Viktor Shvachko
Не все знаю і не все знав, але відчуваю: Баварія пройде Арсенал.
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