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Украина. Премьер лига
08 апреля 2024, 23:30 | Обновлено 08 апреля 2024, 23:43
116
0

ШИЩЕНКО: «Полесье – одна стая, движущаяся к цели. Мы в гонке за еврокубки»

И.о. главного тренера «Полесья» прокомментировал победу над «Минаем»

08 апреля 2024, 23:30 | Обновлено 08 апреля 2024, 23:43
116
0
ШИЩЕНКО: «Полесье – одна стая, движущаяся к цели. Мы в гонке за еврокубки»
ФК Полесье Житомир. Сергей Шищенко

Футбольный клуб «Полесье» одержал выездную победу над командой Минай (3:2) в матче 23-го тура УПЛ.

Своими мыслями после игры поделился и. главного тренера «Полесья» Сергей Шищенко:

«Думаю, можно немного выдохнуть. Эта победа – для нашего президента Геннадия Буткевича и для наших болельщиков, ожидавших ее очень долго. Я очень благодарен ребятам за то, что они четко выполнили план на игру. Та стратегия игры, которая была, сработала на 100 процентов. Нам удалась агрессивная игра, очень хорошая игра в обороне. Мы очень активно играли в атаке. Казалось, что это будет несложная победа, но игра всегда вносит свои коррективы и концовка показалась довольно валидольной.

Есть информация о состоянии Филиппа Будковского – это предварительно перелом кости лица, это серьезная травма. Конечно, мы ждем более подробной информации. Я желаю ему здоровья, чтобы он как можно раньше вернулся в строй.

Последние 10 минут на нашей скамейке запасных – это невероятные эмоции, невероятное состояние. Казалось, что победа уже вот, но вот эта концовка матча показала, что мы стая, что мы одна семья, которая движется к цели и победе. Мы и дальше в гонке за место в еврокубках».

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Сергей Шищенко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Минай Минай - Полесье пресс-конференция
Источник ФК Полесье
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