ШИЩЕНКО: «Полесье – одна стая, движущаяся к цели. Мы в гонке за еврокубки»

Футбольный клуб «Полесье» одержал выездную победу над командой Минай (3:2) в матче 23-го тура УПЛ.

Своими мыслями после игры поделился и. главного тренера «Полесья» Сергей Шищенко:

«Думаю, можно немного выдохнуть. Эта победа – для нашего президента Геннадия Буткевича и для наших болельщиков, ожидавших ее очень долго. Я очень благодарен ребятам за то, что они четко выполнили план на игру. Та стратегия игры, которая была, сработала на 100 процентов. Нам удалась агрессивная игра, очень хорошая игра в обороне. Мы очень активно играли в атаке. Казалось, что это будет несложная победа, но игра всегда вносит свои коррективы и концовка показалась довольно валидольной.

Есть информация о состоянии Филиппа Будковского – это предварительно перелом кости лица, это серьезная травма. Конечно, мы ждем более подробной информации. Я желаю ему здоровья, чтобы он как можно раньше вернулся в строй.

Последние 10 минут на нашей скамейке запасных – это невероятные эмоции, невероятное состояние. Казалось, что победа уже вот, но вот эта концовка матча показала, что мы стая, что мы одна семья, которая движется к цели и победе. Мы и дальше в гонке за место в еврокубках».