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  4. Украинская теннисистка взяла 6-й титул UTR и получила чек в 3600 долларов
ITF
08 апреля 2024, 22:54 |
202
0

Украинская теннисистка взяла 6-й титул UTR и получила чек в 3600 долларов

Александра Олейникова выиграла соревнования в Белграде (Сербия)

08 апреля 2024, 22:54 |
202
0
Украинская теннисистка взяла 6-й титул UTR и получила чек в 3600 долларов
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 377) выиграла титул на грунтовых соревнованиях UTR (Universal Tennis Rating) в Белграде (Сербия).

В финале соревнований украинка переиграла местную Наталию Сенич (WTA 700) за 4 часа.

Для Олейниковой это 6-й титул на уровне UTR. За победу она получила чек в 3600 долларов.

UTR. Белград. Финал

Александра Олейникова (Украина) – Наталия Сенич (Сербия) – 6:7, 6:3, 6:3

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Александра Олейникова
Источник Sport.ua
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