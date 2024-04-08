Украинская теннисистка взяла 6-й титул UTR и получила чек в 3600 долларов

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 377) выиграла титул на грунтовых соревнованиях UTR (Universal Tennis Rating) в Белграде (Сербия).

В финале соревнований украинка переиграла местную Наталию Сенич (WTA 700) за 4 часа.

Для Олейниковой это 6-й титул на уровне UTR. За победу она получила чек в 3600 долларов.

UTR. Белград. Финал

Александра Олейникова (Украина) – Наталия Сенич (Сербия) – 6:7, 6:3, 6:3