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Саудовская Аравия
08 апреля 2024, 21:21 |
1647
0

ВИДЕО. Обладатель Золотого мяча забил первый гол в 2024 году в Суперкубке

Карим Бензема отличился за Аль-Иттихад в ворота Аль-Вахды в полуфинале турнира

08 апреля 2024, 21:21 |
1647
0
ВИДЕО. Обладатель Золотого мяча забил первый гол в 2024 году в Суперкубке
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

8 апреля проходит матч 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии между командами Аль-Иттихад и Аль-Вахда.

Звездный французский форвард и обладатель Золотого мяча 2022 Карим Бензема вывел «тигров» вперед уже на 1-й минуте встречи.

Для Бензема этот гол стал первым в 2024 году.

В последний раз Карим отличился 15 декабря прошлого года, когда он забил в ворота египетского Аль-Ахли в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира.

На старте второго тайма счет 2:0 в пользу Аль-Иттихада. 2-й гол для команды на 42-й оформил Абдерразак Хамдалла.

ВИДЕО. Обладатель Золотого мяча забил первый гол в 2024 году в Суперкубке

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Источник Sport.ua
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