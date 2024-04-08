8 апреля проходит матч 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии между командами Аль-Иттихад и Аль-Вахда.

Звездный французский форвард и обладатель Золотого мяча 2022 Карим Бензема вывел «тигров» вперед уже на 1-й минуте встречи.

Для Бензема этот гол стал первым в 2024 году.

В последний раз Карим отличился 15 декабря прошлого года, когда он забил в ворота египетского Аль-Ахли в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира.

На старте второго тайма счет 2:0 в пользу Аль-Иттихада. 2-й гол для команды на 42-й оформил Абдерразак Хамдалла.

ВИДЕО. Обладатель Золотого мяча забил первый гол в 2024 году в Суперкубке