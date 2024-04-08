ВИДЕО. Обладатель Золотого мяча забил первый гол в 2024 году в Суперкубке
Карим Бензема отличился за Аль-Иттихад в ворота Аль-Вахды в полуфинале турнира
8 апреля проходит матч 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии между командами Аль-Иттихад и Аль-Вахда.
Звездный французский форвард и обладатель Золотого мяча 2022 Карим Бензема вывел «тигров» вперед уже на 1-й минуте встречи.
Для Бензема этот гол стал первым в 2024 году.
В последний раз Карим отличился 15 декабря прошлого года, когда он забил в ворота египетского Аль-Ахли в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира.
На старте второго тайма счет 2:0 в пользу Аль-Иттихада. 2-й гол для команды на 42-й оформил Абдерразак Хамдалла.
ВИДЕО. Обладатель Золотого мяча забил первый гол в 2024 году в Суперкубке
LE BUUUT DE BENZEMA 🇫🇷🫡— Al Ittihad FR 🇫🇷 (@al_IttihadFR) April 8, 2024
1-0 pic.twitter.com/A20dNNtg1L
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