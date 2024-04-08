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  4. Артем ГАГАРИН: «Мы боремся за первое место в УПЛ»
Украина. Премьер лига
08 апреля 2024, 19:16 |
311
1

Артем ГАГАРИН: «Мы боремся за первое место в УПЛ»

Вице-президент «Кривбасса» – о задачах команды

08 апреля 2024, 19:16 |
311
1
Артем ГАГАРИН: «Мы боремся за первое место в УПЛ»
ФК Кривбасс. Артем Гагарин

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин прокомментировал борьбу команды за чемпионство в УПЛ и поиски места проведения еврокубковых матчей на следующий сезон:

«Мы боремся за первое место. В УПЛ бывает, конечно, что некоторые клубы специально выпускают игроков, чтобы занять третье место. Мы таким заниматься не будем и вообще считаем, что это некорректно. И за такое клубы должны быть наказаны, чтобы у других не возникало желаний так делать. В каждой игре мы выходим за тремя очками и выходим для того, чтобы выиграть золото.

После того как мы вышли в медиа с информацией о том, что определяемся со страной, где будем проводить матчи еврокубков, стало еще больше вариантов. Ведь начали писать люди. Например, клуб «Зимбру» обратился к нам и предложил рассмотреть свою арену для проведения там наших матчей еврокубков.

Мы и в дальнейшем прорабатываем вариант с Германией, всю неделю общаемся. Будем выходить к конкретике. Общались с представителями «Шальке». Также рассматриваем вариант, который был у «Шахтера» в прошлом году и имеем еще четыре варианта. Имеем для этого время до конца апреля. Все решения в команде принимаем коллективно».

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Артем Гагарин Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ-ТВ
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vruthiy-112
Боретеся де, увісні.?! Перший тайм,  це що, граблі.?! Ну-ну....
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