Артем ГАГАРИН: «Мы боремся за первое место в УПЛ»

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин прокомментировал борьбу команды за чемпионство в УПЛ и поиски места проведения еврокубковых матчей на следующий сезон:

«Мы боремся за первое место. В УПЛ бывает, конечно, что некоторые клубы специально выпускают игроков, чтобы занять третье место. Мы таким заниматься не будем и вообще считаем, что это некорректно. И за такое клубы должны быть наказаны, чтобы у других не возникало желаний так делать. В каждой игре мы выходим за тремя очками и выходим для того, чтобы выиграть золото.

После того как мы вышли в медиа с информацией о том, что определяемся со страной, где будем проводить матчи еврокубков, стало еще больше вариантов. Ведь начали писать люди. Например, клуб «Зимбру» обратился к нам и предложил рассмотреть свою арену для проведения там наших матчей еврокубков.

Мы и в дальнейшем прорабатываем вариант с Германией, всю неделю общаемся. Будем выходить к конкретике. Общались с представителями «Шальке». Также рассматриваем вариант, который был у «Шахтера» в прошлом году и имеем еще четыре варианта. Имеем для этого время до конца апреля. Все решения в команде принимаем коллективно».