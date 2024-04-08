Милевский рассказал, что сейчас доставляет ему удовольствие

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский рассказал, что сейчас приносит ему удовольствие:

«В жизни очень много было адреналина, даже слишком. И в футболе, и после футбольных моментов. Мне нравится сейчас знакомиться с новыми людьми, с очень интересными людьми, у которых другие профессии, другой род занятости. Благодаря телеграм-каналу, благодаря твичу и это хобби, так можно сказать, оно приносит мне колоссальный интерес. За это время познакомился со многими людьми, это по кайфу. Ты постоянно что-то узнаешь новое, интересное и по кайфу встречать адекватных прикольных людей. Адреналин можно найти за секунду, это не проблема».

Ранее Артем Милевский рассказал, как его и Александра Алиева травили тренеры «Динамо» Киев.