Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Сандерленда рассказал, когда Русин вернется в игру
Чемпионшип
08 апреля 2024, 18:59 |
156
0

Тренер Сандерленда рассказал, когда Русин вернется в игру

Майк Доддс – о состоянии украинского форварда

08 апреля 2024, 18:59 |
156
0
Тренер Сандерленда рассказал, когда Русин вернется в игру
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

Исполняющий обязанности главного тренера «Сандерленда» Майк Доддс рассказал о том, когда восстановится после травмы украинский форвард Назарий Русин:

«Русин еще не близок к возвращению. Он сегодня тренировался на поле, но не в основной группе. Он в паре недель от восстановления», – заявил Доддс.

Из-за травмы Назарий Русин не появлялся на поле в составе «Сандерленда» с 9 марта текущего года. Суммарно на счету 25-летнего украинского форварда 2 гола и 1 ассист с 22 матчах за «Сандерленд» во всех турнирах.

По теме:
Два игрока Колоса тренируются по индивидуальной программе
Нападающий Полесья со стадиона отправлен в больницу
Тренер Полесья: «У Будковского перелом кости лица»
Назарий Русин Сандерленд травма
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Голы в девятку и с центра поля. МЮ и Ливерпуль устроили яркий спектакль
Футбол | 07 апреля 2024, 19:26 7
Голы в девятку и с центра поля. МЮ и Ливерпуль устроили яркий спектакль
Голы в девятку и с центра поля. МЮ и Ливерпуль устроили яркий спектакль

Вечером 7 апреля состоялся центральный матч 32-го тура АПЛ

Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ливерпуля, побед Арсенала и Ман Сити?
Футбол | 08 апреля 2024, 12:00 1
Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ливерпуля, побед Арсенала и Ман Сити?
Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ливерпуля, побед Арсенала и Ман Сити?

6–7 апреля состоялись матчи 32-го тура чемпионата Англии

Динамо – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 08.04.2024, 13:55
Динамо – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Старт матча Кривбасс – Ворскла отложен из-за воздушной тревоги
Футбол | 08.04.2024, 18:19
Старт матча Кривбасс – Ворскла отложен из-за воздушной тревоги
Старт матча Кривбасс – Ворскла отложен из-за воздушной тревоги
Марк Уильямс сенсационно обыграл Ронни О'Салливана в финале в Манчестере
Снукер | 08.04.2024, 06:30
Марк Уильямс сенсационно обыграл Ронни О'Салливана в финале в Манчестере
Марк Уильямс сенсационно обыграл Ронни О'Салливана в финале в Манчестере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Побил рекорд Федерера. Джокович установил высшее достижение тура
Побил рекорд Федерера. Джокович установил высшее достижение тура
07.04.2024, 08:32
Теннис
Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине
Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине
08.04.2024, 07:12 17
Футбол
Роман ГРИГОРЧУК: «Разочарован болельщиками Черноморца»
Роман ГРИГОРЧУК: «Разочарован болельщиками Черноморца»
07.04.2024, 16:11 6
Футбол
Известно, готов ли Фьюри пожертвовать реваншем с Усиком ради боя с Джошуа
Известно, готов ли Фьюри пожертвовать реваншем с Усиком ради боя с Джошуа
06.04.2024, 18:08 1
Бокс
30-летняя американка вышла во второй крупный финал подряд
30-летняя американка вышла во второй крупный финал подряд
07.04.2024, 00:45 7
Теннис
Атлетик – победитель Кубка Испании
Атлетик – победитель Кубка Испании
07.04.2024, 03:00 5
Футбол
На заметку критикам. В Англии пояснили, почему Зинченко – уникальный игрок
На заметку критикам. В Англии пояснили, почему Зинченко – уникальный игрок
06.04.2024, 17:47 6
Футбол
Барселона планирует заменить Левандовски звездным форвардом из Украины
Барселона планирует заменить Левандовски звездным форвардом из Украины
06.04.2024, 22:51 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем