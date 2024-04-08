Тренер Сандерленда рассказал, когда Русин вернется в игру

Исполняющий обязанности главного тренера «Сандерленда» Майк Доддс рассказал о том, когда восстановится после травмы украинский форвард Назарий Русин:

«Русин еще не близок к возвращению. Он сегодня тренировался на поле, но не в основной группе. Он в паре недель от восстановления», – заявил Доддс.

Из-за травмы Назарий Русин не появлялся на поле в составе «Сандерленда» с 9 марта текущего года. Суммарно на счету 25-летнего украинского форварда 2 гола и 1 ассист с 22 матчах за «Сандерленд» во всех турнирах.