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Украина. Премьер лига
08 апреля 2024, 17:25 | Обновлено 08 апреля 2024, 17:59
223
0

КЛАЙВЕР: «Счастлив, что удалось дебютировать в УПЛ в матче против Шахтера»

Нападающий «Руха» прокомментировал поражение от «Шахтера»

08 апреля 2024, 17:25 | Обновлено 08 апреля 2024, 17:59
223
0
КЛАЙВЕР: «Счастлив, что удалось дебютировать в УПЛ в матче против Шахтера»
ФК Рух. Клайвер Габриэл

Бразильский нападающий львовського «Руха» Клайвер Габриэл прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (1:3) в матче 23-го тура УПЛ:

«Очень счастлив, что удалось дебютировать в УПЛ против такого соперника, как «Шахтер». Еще недавно я не мог себе представить, что буду играть против команды такого уровня. Конечно, каждый в «Рухе» разочарован, что мы уступили, но следует разобрать свои ошибки и работать дальше. Я постараюсь приложить все усилия, чтобы тренерский штаб и в дальнейшем доверял мне и я мог получить еще больше игрового времени и помогать команде.

Сейчас я адаптируюсь к украинскому футболу, ведь до этого играл только в Бразилии, поэтому следует привыкнуть к тому, как играют в Европе. Понимаю, что еще над чем следует работать, но для этого нужно время».

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Рух Львов Шахтер - Рух Клайвер Габриэл
Источник ФК Рух Львов
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