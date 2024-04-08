КЛАЙВЕР: «Счастлив, что удалось дебютировать в УПЛ в матче против Шахтера»

Бразильский нападающий львовського «Руха» Клайвер Габриэл прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (1:3) в матче 23-го тура УПЛ:

«Очень счастлив, что удалось дебютировать в УПЛ против такого соперника, как «Шахтер». Еще недавно я не мог себе представить, что буду играть против команды такого уровня. Конечно, каждый в «Рухе» разочарован, что мы уступили, но следует разобрать свои ошибки и работать дальше. Я постараюсь приложить все усилия, чтобы тренерский штаб и в дальнейшем доверял мне и я мог получить еще больше игрового времени и помогать команде.

Сейчас я адаптируюсь к украинскому футболу, ведь до этого играл только в Бразилии, поэтому следует привыкнуть к тому, как играют в Европе. Понимаю, что еще над чем следует работать, но для этого нужно время».