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Украина. Премьер лига
08 апреля 2024, 17:13 | Обновлено 08 апреля 2024, 18:00
1087
0

Милевский рассказал, как его и Алиева травили тренеры Динамо

В киевском клубе было «особое» отношение к молодым футболистам

08 апреля 2024, 17:13 | Обновлено 08 апреля 2024, 18:00
1087
0
Милевский рассказал, как его и Алиева травили тренеры Динамо
Артем Милевский и Александр Алиев

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский рассказал, как его и Александра Алиева в молодости травили тренеры «бело-синих»:

«Сталкивался ли я с неоправданной травлей от тренеров во время своей карьеры? Когда мы с Алиевым приходили, нас, конечно же, можно сказать, травили. «Ты молодой, ты должен вдвое больше бегать, ты должен носить мячи с сеткой, бутылки с водой». То есть это даже не обсуждалось. Из автобуса выходишь – сетка уже у меня, мячи подать, все такое. Ты виноват, даже когда ты прав.

Наверное, не каждый это выдержит. Но кто сильнее характером, тот не обращает внимания. Это, конечно, тяжело, но надо справляться. Сейчас, наверное, уже не так, но раньше на самом деле такое было».

Ранее Артем Милевский рассказал, планирует ли он работать футбольным тренером.

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Динамо Киев Александр Алиев Артем Милевский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
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